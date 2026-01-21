Ładowanie...

Wraz z wydaniem iOS 18.2 Apple dodał do aplikacji Znajdź funkcję "Udostępnij ten AirTag", która pozwala użytkownikom tymczasowo przekazać pracownikom linii lotniczych informacje o lokalizacji AirTagów do znalezienia zagubionego bagażu. Po roku od wprowadzenia tej nowości Apple oraz SITA - główny partner wdrożenia funkcji - pochwalili się liczbami. Według danych zebranych przez obie firmy wrzucenie AirTaga do bagażu nadawanego znacznie zmniejsza ryzyko jego utraty.

AirTag skraca poszukiwania walizek. Apple dzieli się danymi

Wspólna analiza Apple oraz SITA wskazuje, że integracja sieci Znajdź z lotniczym systemem WorldTracer znacząco ograniczyła liczbę walizek uznawanych za "trwale zagubione". W przypadku bagażu wyposażonego w AirTag (lub inne akcesorium zgodne z systemem Znajdź) odsetek takich przypadków spadł aż o 90 procent.

Równie istotny jest czas reakcji. Linie korzystające z integracji odnotowały 26-procentowe skrócenie czasu odzyskiwania opóźnionych bagaży. Oznacza to szybsze decyzje operacyjne i krótsze oczekiwanie dla podróżnych, szczególnie w okresach zwiększonego ruchu, gdy systemy bagażowe są najbardziej obciążone.

Mechanizm jest prosty i zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie danych. Użytkownicy iPhone'ów i iPadów mogą wygenerować w aplikacji Znajdź bezpieczny link do lokalizacji zagubionego przedmiotu i przekazać go linii lotniczej. Przewoźnik widzi pozycję na interaktywnej mapie, a dostęp do danych jest ograniczony do wąskiego grona uprawnionych osób i automatycznie wygasa po odnalezieniu bagażu.

Apple AirTag

Skala adopcji szybko rośnie. Obecnie już 36 linii lotniczych z całego świata wdrożyło już obsługę linków Find My w WorldTracer, a kolejne są w trakcie integracji. Na liście przewoźników znajdują się m.in. Air France, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Eurowings, Finnair, Iberia, KLM, Lufthansa, Pegasus airlines, Swiss czy Turkish Airlines, co nadaje rozwiązaniu międzynarodowy zasięg.

Po pierwszym roku widać więc, że partnerstwo giganta z Cupertino i branży lotniczej przekłada się na policzalne efekty. Dla pasażerów oznacza to większą przewidywalność podróży, a dla linii - sprawniejsze procesy i mniejsze straty wynikające z zagubionego bagażu. Teraz pozostaje nam jedynie czekać, aż swojego słowa dotrzyma Google i udostępni liniom lotniczym sieć Android Find Hub.

Malwina Kuśmierek 21.01.2026 17:27

