Najprostszy sposób na to, aby wgrać cyfrową książkę na Kindle'a, to podłączenie czytnika kablem do komputera lub innego urządzenia z portem USB oraz ręczne przeniesienie pliku z książką na wbudowany dysk do folderu Documents. Potem wystarczy urządzenie odłączyć i voila! Można zabierać się do lektury - nawet jeśli jest to wspomniany plik MOBI.