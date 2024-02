Nie tablety, nie laptopy, a... czytniki e-booków. To właśnie je powinniśmy rozdawać uczniom

Jeżeli pamiętasz jeszcze czasy koalicji PO-PSL, to ideałem ówczesnego rządu było, by każdemu uczniowi owy laptop odciążył plecak. Bowiem waga plecaków szkolnych to rzeczywisty problem i uciążliwość dla uczniów. Jednak laptop go nijak nie rozwiązuje, bo przeciętnie waży on nadal około 3 kg i choć może on zastąpić 5 lub 6 podręczników (oraz dać niemożliwy do osiągnięcia przez książki dostęp do materiałów multimedialnych), to nadal nie ominie on konieczności noszenia zeszytów, przyborów piśmienniczych i czegokolwiek wymaga specyfika danego przedmiotu (np. stroju na WF lub przyborów na plastykę).