Święta to czas obdarowywania bliskich prezentami, którymi często są czytniki cyfrowych książek nazywanych również e-bookami. Te wyspecjalizowane, kompaktowe urządzenia, można ze sobą zabrać wszędzie, uprzednio wgrywając na nie nie dziesiątki, tylko setki lub wręcz tysiące różnych pozycji, by mieć do nich zawsze łatwy dostęp. Do tego w razie potrzeby można wgrać na nie dowolny nowy tytuł w trymiga - a dziś wystarczy do tego smartfon z dostępem do internetu.

Czytnik e-booków towarzyszy mi na każdym wyjeździe

Czytniki e-booków cieszą się przy tym ogromną popularnością ze względu na fakt, iż montowane są w nich zupełnie inne ekrany niż w smartfonach i tabletach. Zamiast paneli typu LCD i OLED trafiają do nich wyświetlacze wykonane z tzw. e-papieru. Do wyświetlania treści za dnia lub w świetlnym pomieszczeniu nie muszą emitować samodzielnie światła, a po zmroku nie używają podświetlenia, tylko doświetlenia. To sprawia, że dużo mniej męczą wzrok.

Skąd brać e-booki - te darmowe i te płatne?

Wyposażenie się w czytnik oraz jego wstępna konfiguracja to oczywiście dopiero pierwszy krok. Aby w pełni cieszyć się tym urządzeniem, należy wgrać na nie swoje książki. Niektóre urządzenia z tej kategorii pozwalają kupować wybrane pozycje bezpośrednio w menu czytnika, ale nie jest to regułą. Do tego najpopularniejsze czytniki, czyli Kindle od Amazonu, nie mają polskiego menu ani wersji Kindle Store. Na szczęście z perspektywy Polaków to… żaden problem.

W sieci można znaleźć mnóstwo elektronicznych książek dostępnych za darmo, a jednym z takich legalnych źródeł e-booków jest serwis WolneLektury.pl. Do tego w Polsce i na świecie działa mnóstwo e-księgarni, w których można kupić pojedyncze książki w formie plików (warto szukać tych w formacie EPUB, nie PDF). Można też zdecydować się na subskrypcję, która daje dostęp do ogromnej biblioteki w ramach zryczałtowanej opłaty. Przykładami takich usług są abonamenty Legimi i EmpikGO.

Tak wygląda serwis upolujebooka.pl, czyli porównywarka cen książek cyfrowych

Istnieje również serwis, który można określić mianem takiego „Ceneo dla e-booków”. Jego nazwa to UpolujEbooka.pl. W jego ramach można w jednym miejscu przeglądać oferty większości działających w naszym kraju e-księgarni, co pomaga w polowaniu na promocje. Te zdarzają się w przypadku książek cyfrowych co chwilę, dzięki czemu można nabywać je za ułamek ceny katalogowej, jeśli tylko jesteśmy gotowi uzbroić się w cierpliwość.

W jaki sposób wgrywa się e-booki na czytnik?

Nic nie stoi na przeszkodzie, by na sprzęt do czytania e-booków dowolnej marki wgrać książki pobrane z internetu. Dotyczy to zarówno tych darmowych, jak i płatnych pozycji, kupowanych w e-księgarniach. Podstawowym sposobem jest ściągnięcie e-booka na dysk komputera, tabletu lub komputera, podłączenie do nich czytnika kablem oraz przetransferowanie pliku do pamięci wewnętrznej urządzenia. Po odpięciu go od portu USB będziemy mogli cieszyć się lekturą.

Da się to jednak często zrobić wygodniej - drogą bezprzewodową. To, w jaki sposób można wgrywać e-booki na czytnik, zależy od tego, jakie możliwości w tym zakresie zapewnił nam producent urządzenia. Często sprzęty z tej kategorii obsługują usługi chmurowe, takie jak Dropbox i Google Drive. Wystarczy wgrać z poziomu innego urządzenia plik z książką na dysk w chmurze, zalogować się na swoje konto na czytniku i uruchomić pobieranie.

Send to Kindle to usługa dostępna w przeglądarce oraz poprzez aplikacje

Czasem mamy dostęp do takich usług jak np. Send to Kindle czy Send to PocketBook, które również wykorzystują bezprzewodową transmisję danych. Dzięki temu można w wygodny sposób wysłać książkę pobraną na inne urządzenie, czyli telefon, tablet lub komputer za pomocą aplikacji lub nawet skrzynki e-mail. Do tego wybrane księgarnie, po jednorazowej konfiguracji, potrafią same wysyłać kupione w nich książki prosto na nasz czytnik - prościej się nie da.

Jakie są popularne formaty e-booków?

Cyfrowe książki kojarzą się nam często z formatem PDF, ale nie jest on optymalny w przypadku czytników e-booków. Dokumenty tego typu często są formatowane z myślą o wydruku w formacie A4, a kartki tej wielkości są przecież większe niż ekrany najpopularniejszych czytników - te mają przekątne o długości zwykle od 6 do 7 cali. Często nie da się również w nich powiększać i pomniejszać liter oraz wybierać preferowanego przez siebie kroju pisma.

Zdecydowanie lepszym wyborem będą cyfrowe książki w takim formacie, który potrafią się „rozlać” na dostępnej dla nich przestrzeni. Dziś najlepszym wyborem będzie zaś format EPUB, który jest obsługiwany zarówno przez najważniejszych producentów czytników e-booków, jak i dostawców treści darmowych i płatnych. Swego czasu popularnością cieszył się również format MOBI, bo tylko go obsługiwały czytniki Kindle, ale Amazon już go porzucił na rzecz EPUB-ów.

Czasem oczywiście się zdarzy, że wpadnie nam w ręce plik z e-bookiem w innym formacie, niż EPUB. Można spróbować wgrać go na czytnik, a jeśli ten go nie obsłuży, to jeszcze nie koniec świata. Do konwertowania e-booków z jednego formatu na drugi można użyć z kolei darmowego programu Calibre dostępnego na komputery z systemami operacyjnymi Windows, macOS i Linux. To prawdziwy e-bookowy kombajn, z którego poziomu poprawimy również błędy w książkach.

Piotr Grabiec 25.12.2025 08:30

