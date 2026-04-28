REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Google chce, żebyś czytał YouTube'a, a nie go oglądał

Google przekształca YouTube'a w hybrydę serwisu wideo i chatbota. Nowa funkcja serwuje użytkownikom tekstowe Podsumowania od AI zamiast tradycyjnej listy filmików.

Malwina Kuśmierek
Nowa funkcja Ask YouTube
REKLAMA

Z mojego własnego doświadczenia wynika, że ludzie niezbyt chętni są używać wyszukiwarki Google, a gdy już to robią, ich wyszukiwanie magicznie kończy się na ostatnim zdaniu Podsumowania wygenerowanego przez AI. Tę tendencję prawdopodobnie zauważył również Google, bowiem gigant obecnie testuje quasi-tryb AI na YouTube.

REKLAMA

YouTube z nową funkcją. Zamiast oglądać filmiki, będziesz czytać podsumowania

Nowa funkcja, nazwana "Ask YouTube", ma zmienić sposób, w jaki użytkownicy odnajdują treści w serwisie wideo. Zamiast klasycznej listy wyników wyszukiwania, użytkownikowi podsuwany jest interfejs przypominający rozmowę z chatbotem. W odpowiedzi na zapytanie system generuje rozbudowaną odpowiedź tekstową, a następnie uzupełnia ją materiałami wideo, Shortsami oraz tematycznymi sekcjami opartymi na zawartości platformy. Mechanika działania przypomina rozwiązania znane nam już z trybu AI w wyszukiwarce Google.

O testach nowej funkcji dowiadujemy się z serwisu The Verge, którego redaktorzy przedstawili jej działanie na przykładzie zapytania o "krótką historię lądowania misji Apollo 11 na księżycu". Po wpisaniu zapytania serwis generuje najpierw blok tekstowy podsumowujący temat, wraz opisem wydarzenia i listą kluczowych momentów, takich jak data lądowania czy pierwszy krok Neila Armstronga na Księżycu. Dopiero poniżej pojawiają się materiały wideo, pogrupowane w sekcje tematyczne - od startu rakiety po nagrania z powierzchni Księżyca.

Działanie "Ask YouTube" na przykładzie zapytania o misję Apollo 11, źródło: The Verge

Interfejs nie kończy się na jednej odpowiedzi. Na dole strony pojawiają się kolejne sugestie pytań, które pozwalają kontynuować eksplorację tematu i czatować zamiast oglądać wideo.

Z doświadczeń redaktorów The Verge wynika, że Ask YouTube cierpi na te same przypadłości co AI stojąca za Podsumowaniami AI w wyszukiwarce Google - zaciąga ona informacje z pierwszych wyników wyszukiwania, a mimo to potrafić się mylić w generowanych podsumowaniach. Ponadto Ask YouTube również cierpi z powodu ograniczonej wiedzy dotyczącej bieżących wydarzeń, i może twierdzić, że dane zdarzenie nie miało miejsca mimo licznych nagrań dowodzących inaczej.

Test Ask YouTube ma formę zamkniętego eksperymentu - dostęp otrzymali wyłącznie subskrybenci YouTube Premium w Stanach Zjednoczonych, którzy ukończyli 18 lat. Jednocześnie Google nie ukrywa ambicji związanych z projektem. Firma zapowiada rozszerzenie testów poza użytkowników Premium i USA.

Na papierze Ask YouTube wygląda interesująco. Jednak jeżeli Google wdroży go w tej samej formule co tryb AI i Podsumowania w wyszukiwarce Google, prawdopodobnie do grona protestujących wydawców treści i blogerów dołączą także youtuberzy, którzy raczej nie będą chcieli by AI za darmo przemielała ich filmiki na ściany tekstu.

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover

Zdjęcie główne: DenPhotos / Shutterstock

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
28.04.2026 10:49
Tagi: ChatbotSztuczna inteligencja (AI)YouTube
Najnowsze
10:33
AI Slopy zjadły internet i zabijają tradycyjne media. I nikt nie protestuje
Aktualizacja: 2026-04-28T10:33:29+02:00
9:47
Samsung chce się wtopić w tłum. Tak wyglądają jego inteligentne okulary
Aktualizacja: 2026-04-28T09:47:46+02:00
9:17
System kaucyjny dyskryminuje wieś. "W zasadzie nie istnieje"
Aktualizacja: 2026-04-28T09:17:47+02:00
8:46
Powstaje wielka armada dronów. Polska daje bazę, Ukraina doświadczenie z frontu
Aktualizacja: 2026-04-28T08:46:02+02:00
8:08
Samsung może zerwać z tradycją. Aparaty ustąpią magnesom
Aktualizacja: 2026-04-28T08:08:55+02:00
7:34
9 rzeczy, które w internecie robisz źle. Te błędy słono kosztują
Aktualizacja: 2026-04-28T07:34:01+02:00
7:28
Hit z Action za 29,99 zł. Odmieni twoje biurko za grosze
Aktualizacja: 2026-04-28T07:28:38+02:00
6:21
Laptopy z Windowsem działają lepiej. Microsoft wyjaśnia, co się zmieniło
Aktualizacja: 2026-04-28T06:21:33+02:00
6:21
Pojedziesz wysoko nad ziemią. W polskich górach budują nie lada atrakcję
Aktualizacja: 2026-04-28T06:21:00+02:00
6:14
Tytani baterii. Sprawdzili, które smartfony działają najdłużej
Aktualizacja: 2026-04-28T06:14:00+02:00
6:05
Żelazna Kopuła na eksport. Izrael ochroni cudze niebo
Aktualizacja: 2026-04-28T06:05:00+02:00
6:00
Lód z Antarktydy przemówił. "Usłyszeli wszechświat"
Aktualizacja: 2026-04-28T06:00:00+02:00
21:57
Co z kaucją za małpki? Padła ważna deklaracja
Aktualizacja: 2026-04-27T21:57:28+02:00
21:44
Dobre czasy nadeszły. Zalew smartfonów z bateriami 10 000 mAh
Aktualizacja: 2026-04-27T21:44:22+02:00
21:26
Polska Marynarka Wojenna ostrzy zęby. Na Bałtyku pojawią się pływające fortece
Aktualizacja: 2026-04-27T21:26:50+02:00
21:10
Nadchodzi jubileuszowy iPhone. Przyniesie wizualny wstrząs
Aktualizacja: 2026-04-27T21:10:56+02:00
20:43
Przedsiębiorcy uderzają w system kaucyjny. "To wożenie powietrza"
Aktualizacja: 2026-04-27T20:43:48+02:00
20:04
Android w końcu uprościł logowanie. Prostota na maksa, zero kodów
Aktualizacja: 2026-04-27T20:04:42+02:00
19:40
K2 to ostatnia nadzieja Windowsiarzy. Na szczęście nie płonna
Aktualizacja: 2026-04-27T19:40:21+02:00
19:22
Apple wywraca ofertę do góry nogami. Zrobi się Ultra nowocześnie
Aktualizacja: 2026-04-27T19:22:46+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA