Samsung dopieści One UI 9.0. Będzie pięknie

Ładowanie...

Obecnie większość smartfonów koreańskiego producenta działa na One UI 8.0 bazującym na Androidzie 16. Wyjątkiem jest seria Galaxy S26 z One UI 8.5. Aktualizacja do ulepszonej wersji nakładki powinna zadebiutować w najbliższych tygodniach, ale w przygotowaniu już jest zupełnie nowy system - One UI 9.0, wykorzystujący Androida 17. Właśnie dowiedzieliśmy się kolejnych szczegółów.

One UI 9.0 zmienia galerie i widżety

SammyGuru dokopał się do grafik ukazujących nieco ulepszony wygląd systemu One UI 9.0. Zmiany dotyczą kilku elementów interfejsu telefonu, z których korzystamy na co dzień. Trudno zatem przejść obok nich obojętnie. Zmiany można zauważyć na ekranie głównym i widżetach przypiętych tuż obok ikon.

Widżety charakteryzują się teraz bardziej kanciastą stylistyką. Dotychczas producent stosował zaoblenia wszędzie, gdzie tylko może i była to charakterystyczna cecha systemu One UI. Teraz zamiast zaokrąglonych rogów firma stosuje kanciaste narożniki. Dotyczy to wielu widżetów: przeglądarki Samsung Internet, pogody czy paska Now Bar.

Samsung tym sposobem stawia na nową stylistykę w One UI, która bardziej pasuje do współczesnych smartfonów. Obecne Galaxy S są bowiem bardziej kanciaste niż zaoblone. Można tu dostrzec chęć dostosowania oprogramowania do sprzętu. Ostatecznie jednak nie wiemy, czy Samsung będzie odgórnie stosował nowe podejście w stylistyce, czy też może podejdzie do sprawy inaczej. Nieoficjalne informacje wskazują, że producent może dodać tu opcje personalizacji.

Zamiast wymuszenia nowego podejścia do mniejszego zaoblenia elementów interfejsu Samsung mógłby zapewnić opcję regulacji krzywizny. Dzięki temu One UI 9.0 pod kątem personalizacji byłby jedną z najlepszych nakładek na rynku.

fot. SammyGuru

Druga sprawa to wprowadzenie nowych pól wyboru w domyślnej aplikacji galeria. To dość proste, ale skuteczne rozwiązanie - działa wtedy, gdy zaznaczymy większą liczbę multimediów z galerii (zdjęć i filmów). W pływającym oknie wyświetla do 15 zaznaczonych elementów. Dzięki czemu łatwiej połapiemy się, które zdjęcia już zaznaczyliśmy, a które nie - nawet jeśli przesuniemy do dalszej części galerii. To przydatne rozwiązanie ułatwiające czyszczenie zdjęć i filmów z telefonu.

One UI 9.0 to też ulepszony pasek Now Bar

Wraz z systemem One UI 7.0 Samsung wprowadził Now Bar. To pasek na dole wyświetlany na zablokowanym ekranie, który pozwala zarządzać różnymi aplikacjami np. odtwarzaniem muzyki ze Spotify (możemy przewijać i stopować piosenki) czy Mapami Google - to odpowiednik dynamicznej wyspy z iPhone’a.

W nowej wersji One UI 9.0 ten element jest bardziej widoczny - za sprawą ciemniejszego motywu. Tak jak wcześniej wyświetla też miniaturkę, lecz nowością jest animacja odtwarzania muzyki - osoby, którym się to nie podoba mogą to wyłączyć. Zmiana nie jest zatem ogromna, ale to przydatne ulepszenie.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Albert Żurek 26.03.2026 15:33

Ładowanie...