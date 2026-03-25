Samsungi z nową wersją systemu. Oto 3 najlepsze funkcje w One UI 9

Mimo że Samsung jeszcze nie aktualizuje starszych urządzeń do One UI 8.5 dostępnej dla serii Galaxy S26, jednocześnie jest rozwijana nowa wersja systemu. Ta wprowadza zupełnie nową bazę w postaci Androida 17. Przyniesie również kilka innych pomniejszych nowości, o których wiemy już teraz. Zachowajcie jednak cierpliwość, jeśli oczekujecie rewolucji.

1. Android 17 to nowa platforma ze świetnymi nowościami od Google

Po pierwsze One UI 9.0 wykorzystuje najnowszą wersję Android 17. Należy pamiętać, że każdy producent smartfonów z Androidem z własną nakładką dostosowuje swój system pod siebie. Android 17 od Samsunga nie jest do końca tożsamy z tym, co Google wprowadza do bazowego wariantu oprogramowania.

Natomiast producenci tacy jak Samsung wykorzystują niektóre funkcje systemu Google. W Androidzie 17 wprowadzono kilka przydatnych nowości, które koreański producent może wdrożyć do One UI 9:

dymki dla wszystkich aplikacji - funkcja znana dotychczas z Messengera, która pozwala uruchomić pływającą wersję programu będzie dostępna dla innych apek. To znaczące ulepszenie pod kątem wielozadaniowości;

blokada aplikacji - możliwosć zabezpieczenia wybranych aplikacji hasłem lub odciskiem palca;

nowy system kolejkowania aplikacji DeliQueue, który powinien zwiększyć płynność działania smartfona oraz nieco zmniejszyć konsumpcję pamięci operacyjnej;

ulepszenia dotyczące bezpieczeństwa - większa kontrola uprawnień;

obsługa kodeka VVC H.266.

Samsung chętnie wprowadza rozwiązania wynikające z nowych wersji systemu Androida do swoich nakładek systemowych. Dlatego powinniśmy oczekiwać, że One UI 9.0 pojawi się obsługa dymków dla wszystkich aplikacji. To jeszcze jednak nie zostało potwierdzone, ponieważ system jest na bardzo wczesnym etapie prac.

2. Zmiany w centrum sterowania

Po drugie Samsung nieco ulepszył centrum sterowania. Ten element doczekał się największych zmian wraz One UI 8.5, gdzie producent umożliwia całkowitą personalizację funkcji dostępnych za sprawą gestu przesunięcia palcem w dół.

Z kolei w One UI 9.0 zmiany są mniejsze - gigant zwiększył rozmiar pasków do regulacji głośności oraz dźwięku w centrum sterowania. Paski zostały poszerzone, a więc sytuacje, w których przypadkowo uruchamiamy inną funkcję za sprawą przycisków wyżej lub niżej nie powinny już stanowić problemów.

3. Ustawienia kontroli rodzicielskiej są teraz łatwiejsze do znalezienia

W dotychczasowych wersjach One UI ustawienia kontroli rodzicielskiej były dostępne w sekcji Cyfrowej równowagi w ustawieniach telefonu. Wraz z One UI 9.0 ten element został przeniesiony do własnej, dedykowanej sekcji - tę można znaleźć tuż pod Cyfrową równowagą.

Menu kontroli rodzicielskiej pozostaje niezmienione - wciąż oferuje podstawowe funkcje takie jak ustawienia dziennych limitów korzystania, zarządzania aplikacjami czy blokadą telefonu w nocy. Przeniesienie tego menu w bardziej widoczne miejsce powinno lepiej wpłynąć na częstotliwość użytkowania rozwiązania.

To na razie wszystko

Samsung niedawno rozpoczął prace nad One UI 9.0, więc obecnie zmiany są znikome. Z czasem powinno pojawić się więcej nowości. Oczekujemy, że system zadebiutuje w lipcu lub sierpniu wraz ze smartfonami z serii Galaxy Z Fold 8 i Z Flip 8.

Albert Żurek 25.03.2026 13:02

