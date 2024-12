Samsung pokazał najważniejszą funkcję One UI 7. Zmieni sposób korzystania z telefonów

Pasek Teraz ("Now Bar") zagości na ekranie blokady smartfonów z nakładką One UI 7 i jak opisuje Samsung, stanowi on "element definiujący One UI 7". Pasek Teraz będzie zintegrowany z wieloma aplikacjami - podstawowymi i nie tylko, dając użytkownikowi dostęp do ważnych dla niego w danej chwili informacji.