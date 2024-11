Koniec czekania. Samsung oficjalnie pokazał One UI 7

Na zrzutach ekranu widzimy m.in., że centrum szybkiego sterowania zostało podzielone na dwie części – jedna ze wszystkimi funkcjami, druga z panelem powiadomień. Zupełnie tak jak to wygląda np. w iOS – przesuwając palcem po prawej stronie, możemy m.in. włączyć WiFi lub Bluetooth, a z lewej - sprawdzić, czy ktoś do nas dzwonił. Co ciekawe, ma być tutaj też gest przesuwania w lewo i prawo, aby wygodniej przełączać się pomiędzy sekcjami.