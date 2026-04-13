Apple ma świetny pomysł na składany smartfon. Androidy już kopiują

Apple pod koniec roku ma wejść na rynek składanych smartfonów z nowym modelem o nazwie iPhone Ultra. Będzie to urządzenie w kształcie książki, wyposażone w dwa ekrany: główny składany i dodatkowy zewnętrzny. Forma pierwszego takiego urządzenia ma się różnić proporcjami od znanych smartfonów typu Flip i Fold.

Z nowych informacji wynika, że Apple znowu nie będzie pierwszy w świecie szerokich składaków. Składany model producenta z Cupertino pojawi się dopiero pod koniec roku, a już teraz możemy zobaczyć bezpośrednią odpowiedź ze strony Chin i Huaweia: model Pura X Max.

Urządzenie wyróżnia się nietypowymi, prostokątnymi proporcjami wyświetlacza. Wystarczy spojrzeć na główny wyświetlacz wewnętrzny. To 7,69-calowy panel OLED LTPO 120 Hz o rozdzielczości 3200 × 1800 pikseli w proporcjach 16:10. Z kolei na zewnętrz znajdziemy 5,5-calowy ekran dodatkowy.

W czym różni się to od klasycznych smartfonów typu Fold? Dotychczasowe składaki charakteryzowały się bardziej kwadratowymi proporcjami wyświetlaczy typu 1,11:1. Takie rozwiązanie przypomina bardziej tablet niż składany telefon.

Dlaczego taka forma miałaby być lepsza od Foldów?

Kwadratowe ekrany niezbyt nadają się np. do oglądania filmów czy seriali. Większość treści jest tworzonych w formacie 16:9 lub 21:9. Natomiast w takich materiałach kwadratowe ekrany wiążą się z wyświetlaniem czarnych pasów na dole i górze. Czyli duża część wyświetlacza nie jest wykorzystywana.

W nowym Huaweiu Pura X Max znajdziemy też dwa aparty do selfie w ekranach głównym i zewnętrznym oraz zestaw trzech modułów na tylnym panelu.

Samsung i Apple są następni w kolejce

Interesujące jest to, że decyzja wydania szerokiego składaka przez Huawei wynika z faktu nadchodzącej premiery pierwszego składanego smartfona Apple’a. Huawei wyda swój smartfon najprawdopodobniej tylko na rynek chiński, ale kolejnym składanym smartfonem tego typu ma być Samsung wraz z jego zupełnie nowym Galaxy Z Foldem 8 Wide.

Oznacza, że konkurencja z Androidem znowu będzie pierwsza przed Applem. Producent iPhone’a spóźni się na własną rewolucję, nie wprowadzając na rynek niczego nowego. Mimo wszystko to Apple powinien być motorem napędowym dla składanych smartfonów. Dotychczas takie modele (szczególnie z serii Fold) bywały głównie ciekawostką dla najbogatszych. Wprowadzenie iPhone Ultra ze składanym wyświetlaczem powinno spopularyzować podejście do składaków Apple’a.

Albert Żurek 13.04.2026 15:33

