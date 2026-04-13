Najdroższy iPhone najpopularniejszym telefonem świata. "Kompletna dominacja"

Nie jest tajemnicą to, że to właśnie Apple oraz Samsung razem mają największe znaczenie w świecie smartfonów. Dwójka gigantów odpowiada za większość rynku mobilnego. Od lat to ich urządzenia biją rekordy popularności i zajmują najwyższe pozycje w rankingach najpopularniejszych modeli. Tym razem nie jest inaczej. Najlepszy model Apple’a zupełnie zdominował stawkę.

iPhone 17 Pro Max najpopularniejszym smartfonem na świecie

Firma Counterpoint Research opublikowała raport, który obejmuje listę 10 najlepiej sprzedających się smartfonów na świecie w czwartym kwartale 2025 r. W zestawieniu znajdziemy urządzenia trzech marek: Apple’a zajmującego łącznie pięć miejsc, Samsunga z czterema pozycjami oraz Xiaomi z jednym modelem.

Zestawienie prezentuje się następująco względem popularności:

iPhone 17 Pro Max,

iPhone 17,

iPhone 17 Pro,

iPhone 16,

Samsung Galaxy A56,

Samsung Galaxy A36,

Samsung Galaxy A07,

iPhone 16e,

Redmi A5,

Galaxy S25.

Wyniki z raportu są co najmniej zaskakujące. Na pierwszym miejscu znalazł się najdroższy i najbardziej zaawansowany model Apple’a: iPhone 17 Pro Max. Sprzęt, którego cena zaczyna się od 6299 zł stanowił aż 5 proc. globalnej sprzedaży. Czyli co 20 smartfon kupowany na świecie w tym czasie to iPhone 17 Pro Max.

Pozostałe miejsca na podium również zajmują najnowsze urządzenia Apple’a: drugie miejsce zajął iPhone 17, a trzecie iPhone 17 Pro. Firma nie podaje dokładnych wyrażonych w procentach co do popularności konkretnych modeli, ale z wykresu wynika, że podstawowa siedemnastka nieznacznie odbiega popularnością topowemu modelowi.

Warto jednak zauważyć różnice w cenie tych urządzeń: iPhone 17 jest dostępny w cenie 3999 zł, natomiast model 17 Pro Max 6299 zł - mówimy zatem o dopłacie na poziomie 2300 zł. Tyle że Pro Max jest największym modelem z całej stawki za sprawą ekranu 6,9 cala oferującym najlepszą baterię. Trzecie miejsce zajął mniejszy odpowiednik 17 Pro Maxa - iPhone 17 Pro, z 6,3-calowym wyświetlaczem. Poza rozmiarem są to identyczne urządzenia. Czwarte miejsce zajął podstawowy model wcześniejszej generacji: iPhone 16.

Czytaj też:

Samsung pokazał, że króluje na rynku bardziej przystępnych cenowo smartfonów

Tuż pod czterema pozycjami Apple’a znajdują się trzy modele Samsunga. Są to przedstawiciele ze średniopółkowej serii Galaxy. Piąte miejsce zajął najbardziej opłacalny model Samsunga 2025 r. - Galaxy A56. Tuż pod nim znajduje się jego mniej zaawansowana wersja, czyli Galaxy A36, a poniżej najtańszy smartfon Samsunga - Galaxy A07.

Wykres sugeruje, że te modele Samsunga cieszyły się znacznie niższą popularnością niż smartfony Apple’a. To jednak pokazuje pewną zależność: Apple dominuje na rynku urządzeń z segmentu premium, Samsung z kolei może pochwalić się wysokim uznaniem wśród osób, które nie chcą wydawać ogromnych sum pieniędzy na swojego smartfona.

Albert Żurek 13.04.2026 06:16

