Wolę Xiaomi 18 Pro Max od iPhone 18 Pro Max. Powód jest prosty

Z obecnych informacji wynika, że Apple nie planuje dużych zmian w tegorocznych iPhone’ach 18 Pro (Max). Największe nowości mają dotyczyć nowej, czerwonej kolorystyki. Tymczasem Xiaomi w swoim modelu18 Pro Max szykuje zauważalne ulepszenia względem jednego z najciekawszych modeli 2025 r.

Xiaomi 18 Pro Max lepszy niż iPhone 18 Pro Max?

Z najnowszych doniesień wynika, że Xiaomi szykuje wiele poprawek dla modeli 18 Pro i 18 Pro Max. Chiński producent skupi się przede wszystkim na możliwościach fotograficznych. Oba smartfony zostaną wyposażone w identyczny, ulepszony zestaw aparatów, składający się z trzech modułów:

główny 50 Mpix,

ultraszerokokątny 50 Mpix,

teleobiektyw 200 Mpix o ogniskowej 85 mm i przybliżeniu na poziomie ok. 3 - 3,5x.

Gdzie zostanie zastosowana zmiana względem zeszłorocznych Xiaomi 17 Pro (Max)? Przede wszystkim w zakresie teleobiektywu. W poprzedniej generacji zastosowano 5-krotne zbliżenie bezstratne (ogniskowa 115 mm) oparte na matrycy 50 Mpix. Tym razem firma postawi na mniejszy domyślny zoom bezstratny, ale zrekompensuje to matrycą o znacznie wyższej rozdzielczości.

Dlaczego to dobry krok? Prawda jest taka, że w telefonach z 5-krotnym zbliżeniem optycznym wszystkie zdjęcia w zakresie do 4,9x są realizowane przez główny aparat, przez co wyglądają po prostu źle. Nowe podejście Xiaomi pozwala na stratne przybliżenie tylko w zakresie do ok. 2,9x. Dzięki temu aparat staje się znacznie bardziej wszechstronny.

Oprócz tego w Xiaomi 18 Pro Max producent zastosuje też najlepszy procesor Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Obecny 8 Elite Gen 5 jest potężny, ale kolejne wydanie ma być naprawdę szybkie.

Xiaomi 18 Pro to też znacznie większa bateria niż iPhone 18 Pro

Nadchodzący iPhone 18 Pro ma zaoferować baterię przekraczającą pojemność 4000 mAh - obecny 17 Pro w europejskiej wersji z obsługą SIM został wyposażony w 3989 mAh z kolei Xiaomi 18 Pro z 6,3-calowym ekranem (identyczny z odpowiednikiem Apple’a) ma oferować aż 7000 mAh. Xiaomi 18 Pro Max powinien móc pochwalić się jeszcze większą baterią niż iPhone 18 Pro Max z pojemnością ok. 5200 mAh.

Na tylnym panelu 18 Pro (Maxa), tuż obok aparatów, znajdzie się dodatkowy wyświetlacz. I jak tu nie woleć propozycji z Chin?

Albert Żurek 09.04.2026 17:18

