Samsung pokaże potwora, który zniszczy iPhone’a. Znamy datę

Ładowanie...

Samsung każdego roku ma kilka dużych premier. Najważniejsze są te lutowe lub marcowe, gdy wprowadza serię Galaxy S. Druga z kolei to wakacyjny debiut serii Galaxy Z, kiedy na rynek wprowadzane są standardowe Galaxy Z Foldy i Flipy. W tym roku firma wprowadzi jednak zupełnie nowy model, którego jeszcze nie miała w ofercie: wariant Galaxy Z Fold 8 Wide, który będzie szerszy od klasycznego z Folda.

REKLAMA

Z nowych doniesień koreańskiego serwisu wynika, że Samsung planuje pokazać tegoroczne składane smartfony 22 lipca 2026 r. Premiera odbędzie się zarówno online, przez transmisję na żywo realizowaną na YouTube, jak i na żywo - w Londynie. Taki termin jest wielce prawdopodobny, wystarczy tylko spojrzeć na wcześniejsze lata i premiery serii Galaxy Z. W ubiegłym roku Z Fold 7 i Z Flip 7 zostały pokaz 9 lipca, a seria Z 6 - 10 lipca.

Tegoroczna premiera serii Z będzie jednak specjalna. Oprócz klasycznych odświeżanych co roku Z Foldów oraz Z Flipów Samsung wejdzie na rynek z nowym modelem. W tym czasie zobaczymy łącznie trzy smartfony:

Galaxy Z Fold 8 Wide - zupełnie nowy składak w kształcie książki;

Galaxy Z Fold 8 - następca Z Folda 7;

Galaxy Z Flip 8 - kontynuacja dla Z Flipa 7.

Najciekawszy będzie tu oczywiście Galaxy Z Fold 8 Wide. To urządzenie, które ma stanowić bezpośrednią konkurencję dla pierwszego składanego iPhone’a. Smartfon ma charakteryzować się szerokimi, prostokątnymi proporcjami ekranu w formacie 1,33:1 zamiast kwadratowym wyświetlaczem w proporcjach 1,11:1 tak jak klasyczne Foldy.

Mocna odpowiedź ze strony Samsunga

Apple w pierwszym składaku również zastosuje prostokątny, szerszy wyświetlacz. Dlatego Samsung musi już teraz reagować na konkurencję. Dzięki lipcowej premierze koreański producent ze swoim szerokim składakiem znowu będzie szybszy. Apple powinien pokazać pierwszego składanego iPhone’a na wrzesień 2026 r., czyli ok. dwa miesiące po premierze Samsunga.

Ostatnie doniesienia sugerują, że Apple zaliczy również spore opóźnienie w związku z problemami produkcyjnymi urządzenia. Dlatego pierwszy składany iPhone może nie być dostępny do kupienia we wrześniu, a dopiero w grudniu lub nawet później.

REKLAMA

Raport z Korei Południowej ujawnia kilka innych niuansów. Przede wszystkim odpowiedź na składaka Apple’a od Samsunga ma być 0,5 mm cieńsza. W urządzeniu ma również wrócić możliwość obsługi rysika S Pen. Reszta specyfikacji Galaxy Z Fold 8 Wide również nie jest tajemnicą. W smartfonie producent zastosuje baterię 5000 mAh i wsparcie szybszego ładowania. Na tylnym panelu znajdą się tylko dwa aparaty, zamiast trzech tak jak we wcześniejszych Galaxy Z Foldach.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 09.04.2026 12:49

Ładowanie...