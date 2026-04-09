Przednia kamerka na śmietnik. Gadżet do telefonu zmieni twoje selfie

Tylne aparaty naszych smartfonów są naprawdę potężne, ale mimo to wygoda sprawia, że selfie wykonujemy niemal wyłącznie z użyciem wielokrotnie słabszego przedniego aparatu. Popularny producent kamerek sportowych chce to zmienić, wydając na rynek Insta360 Snap.

Insta360 Snap sprawi, że tylny aparat smartfona wróci do łask na imprezach i wycieczkach

Insta360 właśnie zaprezentowało Insta360 Snap, czyli mały, mocowany magnetycznie ekranik, który kopiuje obecny widok ekranu - a tym samym pozwala na zobaczenie podglądu zdjęcia przy korzystaniu z tylnej kamery. Gadżet dostępny jest w dwóch wariantach: bez oświetlenia lub z dodatkowym oświetleniem imitującym lampkę pierścieniową.

Akcesorium jest kompatybilne z iPhone'ami 15 i nowszymi oraz z urządzeniami z systemem Android wyposażonymi w złącze USB-C i obsługujące tryb alternatywny DisplayPort (DP) przy pomocy dołączonego pierścienia magnetycznego - pełną listę smartfonów znajdziesz na stronie producenta. Za komunikację z telefonem odpowiada połączenie przewodowe poprzez USB-C. Insta360 zdecydowało się na połączenie przewodowe by zminimalizować opóźnienie przesyłu danych, które - zgodnie z deklaracjami producenta - ma wynosić jedynie 30 ms.

Połączenie przewodowe to miecz obosieczny, bowiem do działania Insta360 Snap wykorzystuje baterię smartfona, do którego jest podłączony. Zgodnie z przekazem Insta360, cały dzień korzystania z ekranu Snap może "zjeść" nawet 20 proc. akumulatora smartfona.

Akcesorium waży zaledwie 75 gram i ma wymiary 100 x 60 x 7,3 mm (wersja bez oświetlenia) lub 103 x 67,5 x 8,2 mm (wersja z oświetleniem). Pomimo tych rozmiarów, ekran Insta360 Snap ma rozmiar jedynie 3,5 cala, rozdzielczości 480 x 800 pikseli, częstotliwość odświeżania 60 Hz oraz maksymalną jasność 550 nitów.

Oprócz ekranu, w urządzeniu znalazło się także miejsce na fizyczne przyciski. Jeden z nich służy do przełączania zoomu, drugi do odbijania ekranu. Jak wyjaśnia The Verge, które dostało egzemplarz gadżetu na testy, teoretycznie "dziwny przycisk" znajduje zastosowanie gdy próbujesz wykonać zdjęcie trzymając telefon poziomo - spowoduje to, że podgląd wyświetlony na ekranie Snap będzie do góry nogami. Przycisk odbijania ekranu załatwia ten problem

Osoby, które zdecydują się na Insta360 Snap z oświetleniem, będą mogły regulować jasność oświetlenia, a także jego ciepło. Ustawień dokonuje się poprzez parę przycisków ustawionych na froncie obudowy.

Choć Insta360 Snap wydaje się być spełnieniem marzeń wszystkich tych, dla których przedni aparat smartfonu jest niewystarczający, to nie jest to tanie akcesorium. W wersji podstawowej Insta360 wycenił ekranik na 86 euro (ok. 366 zł), a w wersji z oświetleniem na 96 euro (ok. 409 zł).

Insta360 Snap jest całkiem drogi jak na akcesorium do smartfona, ale z drugiej strony jest to prawdopodobnie najbardziej przystępny sposób na wyciśnięcie najlepszych możliwych selfie w warunkach polowych.

Malwina Kuśmierek 09.04.2026 09:03

