Składany iPhone to tak naprawdę Samsung. Jest konkretny powód

Pierwszy składany iPhone będzie w dużej części Samsungiem. Apple podjął wieloletnie partnerstwo z producentem smartfonów Galaxy. Chodzi o wyświetlacze.

Albert Żurek
Składany iPhone to tak naprawdę Samsung. Jest konkretny powód
Telefony Apple’a w dużej części składają się z komponentów innych firm. Projektowane przez giganta procesory z serii A są tworzone przez TSMC, natomiast ekrany dostarcza Samsung lub LG. W pierwszym składanym modelu marki firma zastosuje ekran produkcji Samsunga, który będzie wyłącznym dostawcą dla tych modeli. 

Składany iPhone wykorzysta ekrany Samsunga. Przez wiele lat

Z nowego raportu The Elec wynika, że Samsung Display (oddział firmy, który zajmuje się produkcją ekranów OLED) podjął trzyletnią współpracę z Applem na wyłączność. Z umowy wynika, że koreański gigant technologiczny będzie jedynym dostawcą paneli OLED do składanych iPhone’ów. 

Doniesienia obejmują informację, że to Samsung był pomysłodawcą kontraktu na wyłączność - Apple oczywiście zaakceptował ten warunek. Skąd taka decyzja? Apple jest ogromnym i znaczącym graczem w świecie telefonów. Sprzedaje miliony egzemplarzy każdego modelu rocznie. Dostarczanie ekranów do takich urządzeń przynosi Samsungowi fortunę. 

Warto popatrzyć też na to z innej strony. Apple wchodząc na rynek składaków staje się bezpośrednim konkurentem dla Samsunga, który od lat wspiera swoją linię smartfonów Galaxy Z Fold oraz Z Flip. Fakt, że Samsung będzie produkował ekrany do składanych iPhone’ów na wyłączność sprawia, że w teorii dział zajmujący się wyświetlaczami będzie mógł współpracować z działem mobilnym firmy. 

Produkując ekrany do składanego iPhone’a Samsung już przed premierą będzie wiedzieć jaki projekt Apple zastosuje w swoim urządzeniu z elastycznym wyświetlaczem. Dzięki temu mobilny oddział Samsunga będzie w stanie wykorzystać informacje na temat urządzenia Apple’a długo przed jego premierą i szykować bardziej zaawansowane rozwiązania.

Wiedząc, że Apple w tym roku wejdzie w rynek składanych modeli Samsung tym razem będzie miał dwa Galaxy Z Foldy - klasycznego Z Folda 8 oraz nowego Z Folda 8 Wide o szerszych proporcjach ekranu. Sprzęt ma być bezpośrednią odpowiedzią na pierwszego iPhone’a tego typu.

Według raportu Samsung do pierwszego składaka marki dostarczy możliwie najlepszy ekran o oznaczeniu M14. To identyczny panel, który jest wykorzystywany w najbardziej zaawansowanych smartfonach takich jak iPhone 17 Pro Max czy Galaxy S26 Ultra.

Czytaj też:

Apple ma problem z produkcją składanego iPhone’a

Ostatnio dowiedzieliśmy się o rzekomych problemach Apple’a z produkcją pierwszego składaka. Mimo wrześniowej premiery sprzęt trafi do regularnej sprzedaży kilka miesięcy później. Wcześniejsze doniesienia wskazywały na grudzień jako możliwy termin debiutu urządzenia, jednak najświeższe informacje sugerują jeszcze większe opóźnienia nawet do początku następnego roku.

Mimo wszystko Apple nie musi być pierwszy. Musi być najlepszy. Fani Apple’a czekają na składanego iPhone’a od wielu lat, więc dodatkowe kilka miesięcy oczekiwania nie powinno zrobić różnicy. 

Albert Żurek
08.04.2026 18:50
Tagi: AppleiPhoneSamsungSkładane smartfonySmartfony
Najnowsze
18:22
Nowość w Zdjęciach Google. Klik i fotka poprawiona, a ty zbierasz lajki
Aktualizacja: 2026-04-08T18:22:27+02:00
17:52
40 GB internetu co miesiąc za darmo. Operator ulepszył ofertę
Aktualizacja: 2026-04-08T17:52:33+02:00
16:53
WhatsApp pojawia się w samochodach. Wreszcie będzie po ludzku
Aktualizacja: 2026-04-08T16:53:39+02:00
16:44
Bez aplikacji w sklepie przegrywasz. Przepłacasz nie tylko za zakupy
Aktualizacja: 2026-04-08T16:44:44+02:00
16:04
Intel dołącza do Muska. Takiego sojuszu nikt się nie spodziewał
Aktualizacja: 2026-04-08T16:04:22+02:00
15:53
Mapy Google z nową funkcją. Przejrzą twoje prywatne zdjęcia
Aktualizacja: 2026-04-08T15:53:23+02:00
15:02
Poważny problem z OneDrive. Prześladują ludzi spamem
Aktualizacja: 2026-04-08T15:02:07+02:00
14:23
Opłacalny rekordzista baterii. Potężny konkurent dla hitu Samsunga
Aktualizacja: 2026-04-08T14:23:54+02:00
14:00
Jaki router do światłowodu kupić? 5 propozycji na każdą kieszeń
Aktualizacja: 2026-04-08T14:00:47+02:00
13:28
ChatGPT wyszuka ci lot na wakacje. Wystarczy jedno proste polecenie
Aktualizacja: 2026-04-08T13:28:22+02:00
12:53
Zajrzeli pod maskę nowej wyszukiwarki Google. "Mówi miliony kłamstw na minutę"
Aktualizacja: 2026-04-08T12:53:18+02:00
12:12
PKP Intercity tnie ceny na najdłuższej trasie w Polsce. Pół doby w pociągu
Aktualizacja: 2026-04-08T12:12:39+02:00
11:32
Przestraszyli się własnego dzieła. "Zbyt potężny, by go oddać w ręce ludzi"
Aktualizacja: 2026-04-08T11:32:22+02:00
10:46
Sprawdziłem nowe Samsungi dla Polaka. Już wiem, po którego pobiegniecie
Aktualizacja: 2026-04-08T10:46:40+02:00
10:19
PlayStation zrobi z ciebie postać w grze. Zapraszają na skan
Aktualizacja: 2026-04-08T10:19:15+02:00
10:00
ChatGPT nie ogarnia zegarka. OpenAI: "naprawimy to za rok"
Aktualizacja: 2026-04-08T10:00:13+02:00
9:28
System kaucyjny zalał sklepy. Butelki bez oznaczeń to już Święty Graal
Aktualizacja: 2026-04-08T09:28:40+02:00
8:11
Galaxy Watch Ultra 2 w dwóch wariantach. Samsung szykuje ważną zmianę
Aktualizacja: 2026-04-08T08:11:36+02:00
7:26
Koniec starego Chrome'a. Włączysz tę opcję i nie wrócisz 
Aktualizacja: 2026-04-08T07:26:03+02:00
6:51
Pokażą, czy gra będzie śmigać przed wydaniem kasy. Koniec rozczarowań
Aktualizacja: 2026-04-08T06:51:00+02:00
