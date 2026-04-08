Składany iPhone to tak naprawdę Samsung. Jest konkretny powód

Telefony Apple’a w dużej części składają się z komponentów innych firm. Projektowane przez giganta procesory z serii A są tworzone przez TSMC, natomiast ekrany dostarcza Samsung lub LG. W pierwszym składanym modelu marki firma zastosuje ekran produkcji Samsunga, który będzie wyłącznym dostawcą dla tych modeli.

Z nowego raportu The Elec wynika, że Samsung Display (oddział firmy, który zajmuje się produkcją ekranów OLED) podjął trzyletnią współpracę z Applem na wyłączność. Z umowy wynika, że koreański gigant technologiczny będzie jedynym dostawcą paneli OLED do składanych iPhone’ów.

Doniesienia obejmują informację, że to Samsung był pomysłodawcą kontraktu na wyłączność - Apple oczywiście zaakceptował ten warunek. Skąd taka decyzja? Apple jest ogromnym i znaczącym graczem w świecie telefonów. Sprzedaje miliony egzemplarzy każdego modelu rocznie. Dostarczanie ekranów do takich urządzeń przynosi Samsungowi fortunę.

Warto popatrzyć też na to z innej strony. Apple wchodząc na rynek składaków staje się bezpośrednim konkurentem dla Samsunga, który od lat wspiera swoją linię smartfonów Galaxy Z Fold oraz Z Flip. Fakt, że Samsung będzie produkował ekrany do składanych iPhone’ów na wyłączność sprawia, że w teorii dział zajmujący się wyświetlaczami będzie mógł współpracować z działem mobilnym firmy.

Produkując ekrany do składanego iPhone’a Samsung już przed premierą będzie wiedzieć jaki projekt Apple zastosuje w swoim urządzeniu z elastycznym wyświetlaczem. Dzięki temu mobilny oddział Samsunga będzie w stanie wykorzystać informacje na temat urządzenia Apple’a długo przed jego premierą i szykować bardziej zaawansowane rozwiązania.

Wiedząc, że Apple w tym roku wejdzie w rynek składanych modeli Samsung tym razem będzie miał dwa Galaxy Z Foldy - klasycznego Z Folda 8 oraz nowego Z Folda 8 Wide o szerszych proporcjach ekranu. Sprzęt ma być bezpośrednią odpowiedzią na pierwszego iPhone’a tego typu.

Według raportu Samsung do pierwszego składaka marki dostarczy możliwie najlepszy ekran o oznaczeniu M14. To identyczny panel, który jest wykorzystywany w najbardziej zaawansowanych smartfonach takich jak iPhone 17 Pro Max czy Galaxy S26 Ultra.

Czytaj też:

Apple ma problem z produkcją składanego iPhone’a

Ostatnio dowiedzieliśmy się o rzekomych problemach Apple’a z produkcją pierwszego składaka. Mimo wrześniowej premiery sprzęt trafi do regularnej sprzedaży kilka miesięcy później. Wcześniejsze doniesienia wskazywały na grudzień jako możliwy termin debiutu urządzenia, jednak najświeższe informacje sugerują jeszcze większe opóźnienia nawet do początku następnego roku.

Mimo wszystko Apple nie musi być pierwszy. Musi być najlepszy. Fani Apple’a czekają na składanego iPhone’a od wielu lat, więc dodatkowe kilka miesięcy oczekiwania nie powinno zrobić różnicy.

Albert Żurek 08.04.2026 18:50

