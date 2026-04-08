Opłacalny rekordzista baterii. Potężny konkurent dla hitu Samsunga

Mowa o OnePlusie Nord 6. Urządzenie może pochwalić się naprawdę rozsądnym wyposażeniem. To bezpośredni konkurent dla niedawno wydanego Galaxy A57. Tyle że pod niemal każdym możliwym względem będzie lepszy. Samsung ma twardy orzech do zgryzienia.

OnePlus Nord 6 to mocny konkurent dla Galaxy A57 od Samsunga

OnePlus Nord 6 to nowy przedstawiciel średniej półki cenowej. Bezpośredni następca zeszłorocznego Norda 5 został wyposażony w naprawdę zaskakująca specyfikację. Ta obejmuje:

ekran: 6,78 cala, AMOLED, rozdzielczość 1272 × 2772 piksele, odświeżanie 165 Hz, jasność maksymalna 3600 nitów;

procesor: Snapdragon 8s Gen 4;

pamięć: 8 lub 12 GB operacyjna LPDDR5X, 256 lub 512 GB przestrzeni na pliki;

aparat: główny 50 Mpix (Sony LYT-600), szeroki 8 Mpix (OV08F), przedni 32 Mpix;

akumulator: 7500 mAh, ładowanie przewodowe 80 W SUPERVOOC, 55 W PPS;

wodoszczelność: IP66, IP68, IP69, IP69K;

wymiary i masa: 162,46 × 77,45 × 8,5 mm, 210 g;

system: Android 16, OxygenOS 16.

Urządzenie wyróżnia się bardzo dobrą specyfikacją: przede wszystkim wydajnym procesorem Snapdragon 8s Gen 4. To drugi najszybszy zeszłoroczny czip Qulacomma i nieco mniej zaawansowana wersja Snapdragona 8 Elite, który znalazł się m.in. w S25 Ultra czy OnePlusie 13. OnePlus Nord był wyposażony w Snapdragona 8s Gen 3, więc mówimy o konkretnym ulepszeniu.

W nowym modelu producent zastosował też jaśniejszy ekran, chociaż największą różnicę stanowi akumulator. Zeszłoroczny Nord 5 został wyposażony w ogniwo 5200 mAh, natomiast w tegorocznym modelu zastosowano znacznie większą baterię 7500 mAh. W innych krajach znajdziemy natomiast jeszcze potężniejszy akumulator 9000 mAh, ale ten najprawdopodobniej nie trafi na rynek europejski.

7500 mAh to z kolei bardzo dobra pojemność. W konkurencyjnym Samsungu Galaxy A57 znajdziemy natomiast 5000 mAh wspartą ładowaniem 45 W. OnePlus w Nordzie zapewnia 1,5 razy większą pojemność i szybsze ładowanie. Z drugiej strony urządzenie oferuje lepszy procesor niż A57, w którym zastosowano autorskiego Exynosa 1680.

Czytaj też:

OnePlus wygrywa specyfikacją, ale to Samsung jest królem oprogramowania

Mimo że OnePlus Nord 6 zapewnia na papierze lepszą specyfikację techniczną od Galaxy A57, urządzenie Samsunga wygrywa pod względem oprogramowania. W OnePlusie producent zapewnia co najmniej cztery generacje Androida (do 20) i sześć lat aktualizacji bezpieczeństwa. Z kolei Samsung w każdym Galaxy A oferuje sześć lat aktualizacji systemu oraz bezpieczeństwa. Czyli Galaxy A57 będzie uaktualniany przez dwa lata dłużej.

Obecnie nie znamy polskiej ceny Norda 6. Poprzednik startował z poziomu 2199 zł, więc nowy model powinien kosztować podobnie.

Albert Żurek 08.04.2026 14:23

