One UI 8.5 z datą premiery. Twój Samsung zaraz zyska nowe życie

Poznaliśmy datę premiery One UI 8.5 na starszych smartfonach Galaxy. Dzięki nowej wersji nakładki systemowej Samsungi zyskają ogromne odświeżenie oraz obsłużą mnóstwo nowych funkcji.

Albert Żurek
One UI 8.5 aktualizacja data
Jak dotąd system One UI 8.5 był dostępny tylko na dwóch seriach smartfonów wydanych w 2026 r.: Galaxy S26 oraz Galaxy A57/A37. Posiadacze starszych modeli wciąż mają do dyspozycji One UI 8.0, ponieważ czekają na aktualizację One UI 8.5. Uaktualnienie jest już jednak za rogiem. Znamy konkretną datę.

Aktualizacja One UI 8.5 pojawi się pod koniec kwietnia - znamy datę 

Starsze modele Samsunga takie jak Galaxy S25 czy S24 dotychczas mogły korzystać z testowej wersji oprogramowania One UI 8.5. Samsung wydał osiem wersji beta dla zeszłorocznych modeli z rodziny Galaxy S25, a z ostatniego harmonogramu dowiedzieliśmy się, że testowych wydań będzie aż 10. 

Brakowało jednak informacji dotyczących premiery oficjalnego wydania oprogramowania poza kanałem beta. Teraz sprawdzony informator z serwisu X Tarun Vats opublikował post, w którym ujawnia prawdopodobną datę debiutu One UI 8.5 dla pierwszych smartfonów z serii Galaxy S25. 

Według doniesień Samsung ma udostępnić oprogramowanie 30 kwietnia 2026 r. Ostatni dzień miesiąca przyniesie aktualizację dla posiadaczy trzech modeli: Galaxy S25, S25+ oraz S25 Ultra. Harmonogram jednak zakłada debiut na rynek w Korei Południowej, czyli kraju pochodzenia Samsunga.

Producent jednak ma zwyczaju wydawanie aktualizacji na kolejne regiony w ciągu następnych kilku dni. Oznacza to, że uaktualnienie do One UI 8.5 dla Europy i Polski może pojawić się na początku następnego miesiąca. Najprawdopodobniej po weekendzie majowym - spodziewamy się, że 4 maja to termin globalnej premiery najnowszej wersji nakładki systemowej.

Na pozostałe modele trzeba będzie poczekać

Polityka aktualizacji smartfonów Samsunga zakłada rozłożenie aktualizacji starszych modeli w czasie. Fakt pojawienia się aktualizacji na końcu kwietnia lub początku marca nie oznacza, że wszystkie modele mogą liczyć na uaktualnienie do One UI 8.5. Początkowo nową wersję otrzymają tylko urządzenia z serii Galaxy S25.

Z kolei inne smartfony takie jak rodzina Galaxy Z Fold/Z Flip 7, Galaxy A56/A36 czy starsze sztandarowe Galaxy S24/S23 powinny otrzymać aktualizacją w następnych tygodniach. Najprawdopodobniej jeszcze w maju. W ciągu następnego miesiąca poznamy prawdę.

07.04.2026 16:05
Aktualizacja: 2026-04-07T16:05:16+02:00
