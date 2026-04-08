Samsung ma potężną odpowiedź na składanego iPhone'a. Wygląda niesamowicie

Samsung już szykuje odpowiedź na pierwsze podejście Apple’a do składanych smartfonów. Właśnie zobaczyliśmy, jak ma wyglądać działanie urządzenia w praktyce.

Albert Żurek
Z Fold 8
Samsung to niekwestionowany lider rynku „składaków”. To firma, która własnoręcznie spopularyzowała elastyczne wyświetlacze, wprowadzając pierwszego Galaxy Folda w 2019 r. Choć wielu producentów poszło w te same ślady, Apple był jedynym, który nie decydował się na podobny krok. W ciągu najbliższych miesięcy to się jednak zmieni. Aby móc walczyć z Apple'em, Samsung musiał wykonać zmiany w projekcie Galaxy Z Folda.

Galaxy Z Fold 8 Wide wygląda niesamowicie. Szeroki ekran zmieni grę 

Dotychczasowe smartfony z serii Galaxy Z Fold charakteryzowały się kwadratową proporcją ekranu głównego. Z kolei pierwsze podejście Apple’a do składanych smartfonów ma być zupełne inne - urządzenia ma wyróżniać się prostokątną budową w trybie rozłożonym. Aby Samsung mógł bezpośrednio konkurować z Apple'em, tuż obok bazowego Z Fold 8 wyda zupełnie nowy model: Galaxy Z Fold 8 Wide.

O urządzeniu wiemy naprawdę sporo: niedawno dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądać za sprawą grafik CAD. Teraz do sieci wyciekła animacja z systemu One UI 9.0, na której widzimy funkcję dublowania zewnętrznego ekranu. Po rozłożeniu urządzenia możemy liczyć na dwukrotnie większą przestrzeń roboczą i co za tym idzie, ikony oraz widżety również dostosują się do większego wyglądu. 

Ta funkcja jest dobrze znana z wcześniejszych składanych modeli w kształcie książki. Największą zmianą będą jednak nieco odmienne proporcjami: smartfon będzie zatem niższy oraz szerszy w porównaniu z dotychczasowymi Foldami. Dotyczy to zarówno zewnętrznego, jak i głównego panelu składającego się na pół.

Najnowszy raport Android Authority obejmuje też szczegółowe informacje na temat proporcji. Grafiki i animacje wyciekłe z wczesnej wersji nakładki One UI 9.0 sugerują, że elastyczny ekran Galaxy Z Fold 8 Wide ma charakteryzować się proporcjami 1,3:1 (czyli ok. 4:3). Mówimy zatem o prostokątnym wyświetlaczu Z kolei klasyczny Z Fold powinien zapewnić ekran o współczynniku 1,11:1, czyli wyglądem przypominającym kwadrat.

Co wiemy jeszcze o Galaxy Z Fold 8 Wide?

Z Fold 8 Wide ma być nowością w ofercie Samsunga, która powinna pojawić się latem 2026 r., tuż obok zwykłego Z Folda 8. Urządzenie zostanie wyposażony w 5,4-calowy ekran zewnętrzny, a wewnętrzny panel ma mieć rozmiar 7,6 cala. W telefonie znajdą się tylko dwa moduły aparatów na tyle oraz duża bateria 5000 mAh ze wsparciem szybkiego ładowania o mocy 45 W.

Wymiary urządzenia w trybie złożonym to 123,9 × 82,2 × 9,8 mm, a po złożeniu ma mierzyć 4,9 mm grubości.

08.04.2026 06:41
Tagi: AndroidSamsungSkładane smartfonySmartfony
