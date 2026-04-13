Używana pamięć trafia do nowych smartfonów? Tego jeszcze nie było

Doszliśmy do sytuacji, że producenci są zmuszeni do wyciągania modułów pamięci DRAM i NAND ze starych urządzeń. Po to, aby twój kolejny telefon nie kosztował milionów. 

Albert Żurek
Kryzys na rynku pamięci wciąż trwa i nic nie wskazuje na poprawę. Ceny modułów utrzymują się na wysokim poziomie, a co za tym idzie, wszystko drożeje. Nie tylko komputery stacjonarne, ale też smartfony czy laptopy. Sprytni producenci podobno znaleźli rozwiązanie, które pozwala im przetrwać ten trudny czas.

Odnowione (używane) pamięci trafiają do nowych smartfonów

Jak wynika z doniesień zaufanego informatora Yogesha Brara, producenci smartfonów obecnie mają ogromne problemy z zaopatrzeniem się w wystarczające zapasy pamięci. W związku z czym podejmują wyjątkowo zaskakujące kroki: wykorzystują odnowione moduły pamięci. 

Co to właściwie oznacza? W elektronice użytkowej takie określenie jest równoznaczne z używanym sprzętem. Odnowieniu poddaje się urządzenia, które są poddawane procesowi czyszczenia wizualnego, oprogramowania oraz w razie potrzeby naprawy. W różnych sklepach z elektroniką często znajdziemy tzw. odnowione smartfony, w których wymieniono np. baterię. Trzeba jednak nazywać rzeczy po imieniu - są to używki.

W świecie elektroniki producenci też często stosują różne działania mające na celu optymalizację wydatków, więc przez wiele lat używają tych samych ekranów, procesorów, aparatów w kolejnych modelach. Tyle że wtedy mówimy o nowych komponentach, które nie zostały w żaden sposób użyte. Natomiast teraz dowiadujemy się, że firmy zajmujące się tworzeniem smartfonów są zmuszeni do korzystania z modułów pamięci wyciągniętych z używanych urządzeń.

Zaufany informator twierdzi, że "nie jest to dobre dla klientów w dłuższej perspektywie". 

Używana pamięć może oznaczać niższą żywotność

Największym problemem tego rozwiązania jest fakt, że używana pamięć z czasem się degraduje. To naturalne w elektronice, że po jakimś czasie sprzęt się zużywa. Pamięci są projektowane i produkowane w taki sposób, aby działały długimi latami. Moduły RAM szczególnie charakteryzują się wieloletnią żywotnością, która często przekracza nawet 10 lat. W ich przypadku właściwie nie dochodzi do degradacji wynikającej z ilości zapisanej i odczytanej pamięci, a częściej z wysokich temperatur czy wad produkcyjnych.

Większy problem stanowią pamięci NAND wykorzystywane do przechowywania danych w telefonie. Tego typu pamięci degradują się podczas zapisywania i odczytu informacji. Informator nie sprecyzował, o jaki typ pamięci chodzi. Najprawdopodobniej mowa o modułach DRAM. Mimo że takie pamięci wyróżniają się dłuższą żywotnością, wciąż mogą pojawić się problemy związane ze zużyciem.

Dzisiejsze smartfony (nawet te tańsze) projektowane są z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Nie bez powodu producenci oferują 5-7-letnie wsparcia aktualizacji. Zużyta pamięć może cechować się niższą przewidywalnością, a co za tym idzie - wyższą niestabilnością czy spowolnieniami. Dlatego używane moduły w telefonach niekoniecznie są dobrym kierunkiem.

13.04.2026 13:47
Najnowsze
13:13
Na Impact ’26 będzie aż 25 ścieżek tematycznych. Pomogą zrozumieć świat i jego przyszłość
Aktualizacja: 2026-04-13T13:13:32+02:00
12:45
Biedronka chce cię przyspawać do aplikacji. Bez niej wizyta w sklepie nie ma sensu
Aktualizacja: 2026-04-13T12:45:56+02:00
12:26
Polacy stworzyli kosmiczną autostradę. "Zmieni globalny internet"
Aktualizacja: 2026-04-13T12:26:25+02:00
11:50
Wydali 300 tys. zł na toaletę, ciągle mają problemy. "Sławojka lepsza"
Aktualizacja: 2026-04-13T11:50:24+02:00
11:30
Pożar na budowie polskiej elektrowni jądrowej. Mieszkańcy mówią o sabotażu
Aktualizacja: 2026-04-13T11:30:35+02:00
11:18
NVIDIA ma coś ekstra. Testuję Dynamiczny Generator Klatek na laptopie i pytam: czemu dopiero teraz?
Aktualizacja: 2026-04-13T11:18:57+02:00
10:34
Nad Polską powstaje parasol radiacyjny. Tarcza Wschód ma nową funkcję
Aktualizacja: 2026-04-13T10:34:29+02:00
9:59
Kupisz bota i będziesz płacić podwójnie. Za siebie i za niego
Aktualizacja: 2026-04-13T09:59:15+02:00
9:00
Szkoły żegnają smartfony, a młodszym się upiecze. Ministerstwo się tłumaczy
Aktualizacja: 2026-04-13T09:00:08+02:00
8:16
Byli pracownicy Apple'a zapakowali bota w gadżet. Koszmar
Aktualizacja: 2026-04-13T08:16:28+02:00
8:09
Konkurencja OpenAI ma problem. Pomocy szuka u księży i filozofów
Aktualizacja: 2026-04-13T08:09:19+02:00
7:00
Apple sprzeda ci okulary z kamerką. Takie dla ludzi, nie dla nerdów
Aktualizacja: 2026-04-13T07:00:00+02:00
6:18
Co potrafi laptop w cenie 10 tanich MacBooków Neo? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-04-13T06:18:50+02:00
6:16
Najdroższy iPhone najpopularniejszym telefonem świata. "Kompletna dominacja"
Aktualizacja: 2026-04-13T06:16:11+02:00
6:15
Typowe drzewa znikną z polskich lasów. "Nie mamy czasu"
Aktualizacja: 2026-04-13T06:15:00+02:00
6:05
Kaucyjni wymiatacze dają cenną lekcję. Pieniądze rzeczywiście leżą na ulicy
Aktualizacja: 2026-04-13T06:05:00+02:00
6:00
To będzie najdłuższy kolejowy tunel w Polsce. Czas na spektakularny krok
Aktualizacja: 2026-04-13T06:00:00+02:00
16:20
Zbudowali potężne oko na pustyni. Zajrzą na sam początek czasu
Aktualizacja: 2026-04-12T16:20:00+02:00
16:10
Zachód ma powody do obaw. Wielka rakieta lada moment wystartuje
Aktualizacja: 2026-04-12T16:10:00+02:00
16:00
Zamieszanie z butelkami. Gigant odchodzi z systemu kaucyjnego
Aktualizacja: 2026-04-12T16:00:00+02:00
