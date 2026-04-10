One UI 8.5 z ważną funkcją. Dla niej zaktualizujesz Samsunga

Aktualizacja do One UI 8.5 przyniesie więcej zmian, niż myślisz. Twój smartfon Samsunga niebawem dostanie funkcję, która połączy cię urządzeniami Apple’a.

Albert Żurek
Apple Samsung Airdrop
Z ostatnich doniesień wynika, że uaktualnienia telefonów Galaxy do najnowszej wersji nakładki systemowej One UI 8.5 mają ruszyć już na przełomie kwietnia i maja. W ciągu trzech tygodni posiadacze Galaxy S25 będą mogli zainstalować system, który zmienia wygląd i dodaje mnóstwo funkcji do smartfonów. Przyniesie też obsługę AirDropa.

One UI 8.5 wprowadzi AirDropa do starszych smartfonów Samsunga

Samsung wraz z serią Galaxy S26 wprowadził obsługę przesyłania plików do i z iPhone’ów (i innych urządzeń Apple) za sprawą AirDropa. Jest to możliwe dzięki wbudowanej w system operacyjny aplikacji Quick Share, która otrzymała wsparcie łączności Apple'a. Rozwiązanie jak dotąd było dostępne tylko w trzech modelach: S26, S26+ oraz S26 Ultra, które od wyciągnięcia z pudełka działają na One UI 8.5.

Teoretycznie ostatnia aktualizacja usługi Quick Share wprowadziła obsługę rozwiązania na starsze urządzenia, lecz wsparcie jest tylko pozorne - w praktyce mało kto może skorzystać z tego rozwiązania. Nawet pomimo aktywowania funkcji w ustawieniach Quick Share.  

Wygląda na to, że rozwiązanie do obsługi nie tylko wymaga aktualizacji Quick Share, ale też uaktualnienia nakładki systemowej do One UI 8.5. Samsung rozszerzył dziś wsparcie programu testów oprogramowania o nowe urządzenia. Posiadacze smartfonów takich jak seria Galaxy S23 czy Galaxy A36 mogą przedpremierowo przetestować system. Koreański gigant technologiczny jednocześnie ujawnił, że dzięki One UI 8.5 funkcja Quick Share będzie wspierała AirDropa na starszych modelach, takich jak:

  • seria Galaxy S24 (S24, S24+, S24 Ultra);
  • seria Galaxy S25 (S25, S25+, S25 Ultra);
  • Galaxy Z Fold 7 oraz Fold 6;
  • Galaxy Z Flip 7 oraz Flip 6.

Lista obejmuje obecnie tylko najlepsze modele wydane w 2025 i 2024 r. Brakuje potwierdzenia implementacji AirDropa dla tańszych smartfonów, takich jak Galaxy A56/A36 czy starsze sztandarowe urządzenia typu seria Galaxy S23. Musimy pamiętać, że Samsung obecnie wdraża obsługę rozwiązania wyłącznie za sprawą testowej wersji nakładki systemowej One UI 8.5. 

Trzeba mieć również świadomość, że koreański gigant aktualizuje swoje urządzenia falami. W pierwszej kolejności uaktualnienia systemowe dostają najnowsze modele - w tym przypadku będzie to seria Galaxy S25, która powinna zostać zaktualizowana pod koniec kwietnia lub na początku maja. Kolejne modele będą uaktualniane z czasem. 

Obsługa AirDropa jest realizowana przez Quick Share i nie wymaga specjalistycznego sprzętu i podzespołów. Dlatego oczekujemy, że z czasem możliwość przesyłania plików między Samsungiem a sprzętami Apple’a pojawi się także na innych modelach. Rozwiązanie w pierwszej kolejności zostało wdrożone przez Google’a do smartfonów z serii Google Pixel 10 oraz Pixel 9.

Albert Żurek
10.04.2026 15:01
Tagi: AndroidAppleiPhoneSamsungSmartfony
