Smartfony Samsunga z ważnym ulepszeniem. Nie zrobią cię w bambuko

Wraz z serią Galaxy S26 Samsung wprowadził kilka nowych funkcji związanych ze sztuczną inteligencją. Jedną z nich jest wykrywanie podejrzanych połączeń w czasie rzeczywistym. Problem jest jednak taki, że rozwiązanie jest dostępne tylko dla nielicznych. Teraz dowiadujemy się, że funkcja ma zostać rozszerzona na inne kraje i modele.

Smartfon Samsunga wywęszy oszusta i cię o nim ostrzeże

Po raz pierwszy wykrywanie podejrzanych połączeń w czasie rzeczywistym pojawiło się na smartfonach Google Pixel. Z czasem funkcja została rozszerzona o serię Galaxy S26, lecz tylko dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych.

Rozwiązanie jest o tyle zaawansowane, że działa bezpośrednio na urządzeniu za sprawą lokalnego modelu sztucznej inteligencji. Funkcjonuje w taki sposób, że skanuje połączenia telefoniczne w czasie rzeczywistym i jeśli wykryje podejrzane wzorce w rozmowach, wyświetla na ekranie powiadomienie o możliwym oszustwie. Aby użytkownik zwrócił uwagę na komunikat, telefon wysyła też krótką wibrację.

Samsung najwyraźniej ma zamiar pójść o krok dalej i udostępnić tę funkcję na kolejne urządzenia oraz zwiększyć dostępność rozwiązania o kolejne rynki. W najnowszej testowej wersji aplikacji Telefon Google o numerze 217.0.895016164 dostrzeżono wzmianki, które sugerują, że funkcja wykrywania oszustw oparta na lokalnym modelu sztucznej inteligencji Gemini zostanie rozszerzona o nadchodzące składane smartfony Samsunga.

W kodzie źródłowym oprogramowania dostrzeżono bowiem informacje na temat trzech modeli z serii Galaxy Z:

Samsung Galaxy Z Fold 8 (SM-F976);

Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide (SM-F971);

Samsung Galaxy Z Flip 8 (SM-F776).

Wzmianki obejmują jednak nie tylko amerykańskie warianty urządzeń, ale także te sprzedawane na globalnym rynku - w tym Europę.

Dla nas, Polaków (i Europejczyków) bardziej istotna jest kwestia, że firma planuje szersze wdrożenie rozwiązania na inne rynki poza Stanami Zjednoczonymi. Telefony Samsunga, takie jak seria Galaxy S, w Europie również cieszą się wysoką popularnością, więc wdrożenia takiego rozwiązania mogłoby znacząco zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców Starego Kontynentu.

Mimo że operatorzy komórkowi w Polsce mają obowiązek wykrywać i blokować połączenia typu spoofing (telefoniczne podszywanie się pod przedstawicieli banków czy służby), takie oszustwa wciąż się zdarzają. Mam nadzieję, że rozwiązanie zostanie udostępnione także dla starszych smartfonów Samsunga, obsługujących pakiet Galaxy AI, takich jak Galaxy S25 czy S24. To będzie zauważalne ulepszenie.

Albert Żurek 10.04.2026 19:23

