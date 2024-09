Koniec z oszustwami przez telefon. Operatorzy mają nowy obowiązek

Od 25 września 2024 r. wchodzi w życie wymóg, który zobowiązuje telekomy do zwalczania CLI spoofingu. To istotna zmiana, ponieważ problem fałszywych połączeń jest realny i dotyka wielu osób. CLI spoofing to stosunkowo proste oszustwo, które jeszcze do niedawna było bardzo chętnie wykorzystywane przez przestępców. Wystarczy spojrzeć na sytuację z zeszłego miesiąca, w której popularny twórca internetowy Boxdel padł ofiarą takiego oszustwa – cyberprzestępcy poinformowali o rzekomym podłożeniu bomby w samolocie. Dzięki nowym przepisom, takie przekręty będą teraz rzadkością.