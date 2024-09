Zmasowany atak na szafy Polaków. Wyciekły dane klientów znanych sklepów

Wykorzystując lukę bezpieczeństwa, atakujący uzyskali dostęp do plików z danymi naszych klientów. W wyniku tego incydentu atakujący uzyskali dostęp do danych takich jak imię, nazwisko, adres dostawy, adres email oraz numer telefonu. Nasze dane wskazują, że nie doszło do wycieku haseł ani pozostałych danych osobowych. Natychmiast wdrożyliśmy środki zapobiegawcze, blokując dalszy dostęp do systemu i eliminując źródło problemu.