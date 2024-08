Boxdel zatrzymany. Co właściwie się stało i jak działali oszuści?

Spoofing to technika cyberprzestępcza, w której oszust podszywa się pod inny element systemu teleinformatycznego, np. nadawcę wiadomości email czy numer telefonu, aby wyłudzić dane. W przypadku sytuacji Boxdela (a w kwietniu także Krzysztofa Stanowskiego) mamy do czynienia z wariantem spoofingu zwanym Caller ID Spoofing, który polega na fałszowaniu identyfikatora dzwoniącego, co umożliwia przestępcom podszywanie się pod różne osoby czy instytucje.