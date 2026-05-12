Android przyszłości oficjalnie. Oto najlepsze nowości i wielkie zmiany

Wydarzenie The Android Show: I/O Edition wyraźnie wyznaczyło nowy kierunek rozwoju mobilnego oprogramowania. Zamiast gruntownie przebudowywać interfejs użytkownika, twórcy systemu postawili na głęboką współpracę wirtualnego asystenta z aplikacjami firm trzecich.

System ma od teraz sprawniej reagować na intencje, bezproblemowo przesyłać dane do urządzeń innych producentów i dostarczać skuteczne narzędzia do zarządzania codziennymi nawykami. Aktualizacje zaczną trafiać latem na smartfony z linii Pixel oraz Samsung Galaxy, a w kolejnych miesiącach obejmą również inteligentne zegarki, laptopy oraz okulary.

Automatyzacja w Chrome i inteligentne dyktowanie

Dzięki integracji z modelem Gemini 3.1 sztuczna inteligencja zyskała głęboki dostęp do mechanizmów nawigacji. W przeglądarce Chrome asystent, wywoływany bezpośrednio z górnego paska narzędzi, potrafi analizować wyświetlaną stronę, tworzyć błyskawiczne streszczenia i przenosić wyselekcjonowane dane prosto do kalendarza lub notatnika Keep.

Prawdziwym przełomem jest opcjonalna funkcja Auto Browse, która wyręcza użytkownika w żmudnych, powtarzalnych zadaniach. Oprogramowanie potrafi samodzielnie zarezerwować miejsce parkingowe przez usługę SpotHero na podstawie biletu znalezionego w skrzynce mailowej, a także zaktualizować cykliczne zamówienie w sklepie internetowym. W trosce o bezpieczeństwo moduł ten posiada zabezpieczenia przed atakami typu prompt injection, a każda operacja finansowa wymaga ręcznego, bezwzględnego zatwierdzenia.

W samej przeglądarce debiutuje również narzędzie Nano Banana, pozwalające na modyfikację grafik w locie. Użytkownik przeglądający oferty pustych mieszkań może poprosić system o wygenerowanie na zdjęciu propozycji nowoczesnego umeblowania lub błyskawicznie zamienić długi tekst w czytelną infografikę.

Sporym ułatwieniem w codziennej komunikacji jest zintegrowany z klawiaturą Gboard moduł dyktowania Rambler. Zamiast dosłownej transkrypcji rejestrującej każde zawieszenie głosu, oprogramowanie na bieżąco filtruje dźwięki namysłu i układa wypowiedź w spójny, poprawny tekst.

Co kluczowe, Rambler płynnie radzi sobie ze zmianą języka w połowie zdania. Dźwięk jest przetwarzany lokalnie, w czasie rzeczywistym, i nie trafia na zewnętrzne serwery. Nowością są także generowane widżety – wpisując krótką komendę, można stworzyć na ekranie domowym unikalny panel wyświetlający przepisy kulinarne na dany tydzień lub odczyty siły wiatru przygotowane specjalnie dla rowerzystów.

Wymiana plików i sprawna migracja z ekosystemu iOS

Przenoszenie danych między różnymi środowiskami operacyjnymi ma być mniej kłopotliwe. We współpracy z Apple gruntownie przebudowano proces bezprzewodowej migracji na Androida. Przy zmianie urządzenia nowy telefon pobierze nie tylko bazę zdjęć i kontaktów, ale również zapisane hasła, historię wiadomości, układ ikon na pulpicie oraz profil cyfrowej karty eSIM.

Znacząco rozszerzono także funkcjonalność modułu Quick Share. Standard ten stał się kompatybilny z konkurencyjnym rozwiązaniem AirDrop.

Zmiana ta początkowo obejmie telefony z serii Pixel, a jeszcze w tym roku trafi na urządzenia marek Samsung, OPPO, OnePlus, Vivo, Xiaomi oraz HONOR. Jeśli odbiorca nie posiada kompatybilnego sprzętu, system automatycznie wygeneruje kod QR pozwalający na pobranie plików z chmury na dowolne urządzenie z systemem iOS. W najbliższym czasie Quick Share ma zostać również zintegrowany z interfejsem komunikatora WhatsApp.

Pause Point = skuteczna zapora przed bezmyślnym przewijaniem

Z myślą o osobach pragnących zredukować czas spędzany w mediach społecznościowych, zaprojektowano innowacyjny mechanizm Pause Point. Stanowi on radykalną alternatywę dla standardowych limitów czasu, które zazwyczaj bardzo łatwo zignorować.

Przy próbie uruchomienia absorbującej uwagę aplikacji, system wymusza dziesięciosekundową pauzę. Na ekranie pojawia się pytanie o rzeczywisty cel uruchomienia programu. W trakcie tego krótkiego okna oprogramowanie proponuje wykonanie ćwiczenia oddechowego, nałożenie sztywnego minutnika na bieżącą sesję, przejrzenie ulubionych zdjęć lub płynne przejście do odtwarzacza audiobooków.

Siła tego rozwiązania polega na sposobie jego wyłączenia. Aby całkowicie zrezygnować z mechanizmu Pause Point, użytkownik musi zrestartować telefon. Restart trwa na tyle długo, by pozwolić na chwilę refleksji i skuteczną rezygnację z impulsywnego przewijania treści na platformach społecznościowych.

Android 17 to narzędzia dla twórców?

Nadchodząca wersja systemu mocno skupia się na optymalizacji pracy przy tworzeniu wideo. Funkcja Screen Reactions, debiutująca latem na urządzeniach Pixel, pozwala na równoczesne rejestrowanie obrazu z ekranu oraz przedniej kamery, znacząco ułatwiając nagrywanie reakcji bez konieczności używania zewnętrznego sprzętu.

Systemowa aplikacja Edits zacznie wykorzystywać lokalne podzespoły do separacji ścieżek dźwiękowych. Umożliwi to szybkie odizolowanie głównego wokalu od szumu wiatru czy niepożądanej muzyki w tle, a także programowe podbicie rozdzielczości starszych materiałów.

Dzięki zacieśnieniu współpracy z firmą Meta, kluczowe algorytmy aparatu (takie jak stabilizacja obrazu, tryb nocny Night Sight i rejestracja w standardzie Ultra HDR) zadziałają bezpośrednio podczas nagrywania relacji z poziomu Instagrama. Profesjonalni twórcy otrzymają również dostęp do kompresji APV (Advanced Professional Video). Ten niezwykle wydajny pod kątem zajmowanego miejsca format wideo powstał we współpracy z inżynierami Samsunga i trafi między innymi na modele Galaxy S26 Ultra oraz vivo X300 Ultra.

Modernizacja Android Auto i nowe emotikony

Zmiany nie ominęły floty 250 milionów pojazdów wspierających platformę Android Auto. Interfejs wzbogacił się o widżety w stylu Material 3 Expressive, pozwalające przypiąć do ekranu głównego skrót do otwierania bramy garażowej lub ikonę szybkiego kontaktu.

Zaktualizowana nawigacja Immersive Navigation wyświetla teraz trójwymiarowe bryły budynków, aktualną sygnalizację świetlną oraz precyzyjnie oznacza poszczególne pasy ruchu.

Podczas postoju ekran w samochodzie pozwala na oglądanie materiałów z YouTube w jakości Full HD przy 60 klatkach na sekundę. Z myślą o bezpieczeństwie, po zmianie biegu na pozycję do jazdy, obraz płynnie znika z wyświetlacza, pozostawiając włączoną jedynie ścieżkę dźwiękową. Obsługiwane aplikacje zyskały również natywne wsparcie dla przestrzennego dźwięku Dolby Atmos.

Asystent Gemini znacząco ułatwi komunikację w trasie za sprawą modułu Magic Cue. Po otrzymaniu pytania o adres, oprogramowanie przeszuka skrzynkę mailową, zaproponuje gotową odpowiedź i umożliwi głosowe zamówienie jedzenia w zintegrowanych aplikacjach dostawczych.

W samochodach wyposażonych w wbudowany fabrycznie system, oprogramowanie przeanalizuje obraz z przedniej kamery, by asystować kierowcy przy zmianie pasa. Pozwoli również na bezpośrednie dołączenie do spotkań na platformie Zoom oraz odpowie na techniczne pytania, interpretując na bieżąco znaczenie kontrolek na desce rozdzielczej.

Dopełnieniem wszystkich ogłoszonych zmian w warstwie komunikacyjnej jest ostateczne odejście od starych, płaskich emotikon. Zastępuje je nowoczesna kolekcja Noto 3D, która nadaje przesyłanym wiadomościom znacznie bardziej wyrazisty i namacalny charakter.

Oliwier Nytko 12.05.2026 19:02

