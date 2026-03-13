REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Samsung Galaxy A57 zaskoczy. Będzie w czym wybierać

Samsung już w następnym tygodniu ma wydać najważniejsze dla Polaków smartfony: Galaxy A57 i A37. Przygotujcie się na ulepszenia oraz rozczarowania.

Albert Żurek
Samsung Galaxy A56 promocja
REKLAMA

W sieci pojawiła się nowa dawka informacji na temat najbardziej opłacalnych tegorocznych modeli Samsunga z serii Galaxy A. Tym razem potwierdzono wszystkie dostępne wersje kolorystyczne obu sprzętów. Zdecydowanie będzie w czym wybierać. Problemem ma być jednak ich wycena - znacznie wyższa w porównaniu z zeszłorocznymi A56 i A36.

REKLAMA

Samsung Galaxy A57 i Galaxy A37 ukazane we wszystkich kolorach

Wygląd nadchodzących Galaxy A57 i A37 nie jest tajemnicą od dłuższego czasu. Urządzenia nie otrzymają znaczących zmian w zakresie wyglądu względem poprzedników.

Śmiało można stwierdzić, że oba telefony wyglądają po prostu poprawnie. Wiele jednak będzie zależeć od wersji kolorystycznej. Samsung i tym razem nie pozostawi nas bez szerokiego wyboru wariantów urządzenia. Zaczynając od Galaxy A57 dostaniemy nawet pięć kolorów:

  • szary,
  • jasnoniebieski,
  • liliowy,
  • grantanowy,
  • czarny - na niektórych rynkach.
Galeria: 4 zdjęcia
Galeria zdjęć
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii

Serwis Android Authority nawet opublikował rendery czterech wariantów. Wygląd najbardziej opłacalnego smartfona Samsunga nie jest niczym zaskakującym. 

Z przodu dostaniemy duży ekran ze smukłymi ramkami bocznymi oraz nieco grubszą bródką - czyli ramką dolną. Na krawędzi po prawej stronie widzimy charakterystyczną dla smartfonów Galaxy A wyspę na przyciski. Całość prezentuje się nowocześnie, tak jak tego oczekiwalibyśmy od tańszego modelu. Tuż obok Galaxy A57 pojawi się bardziej przystępny Galaxy A37, który ma być dostępny w czterech wersjach kolorystycznych:

  • czarnej,
  • ciemnozielonej,
  • lawendowej,
  • białej.
Galeria: 4 zdjęcia
Galeria zdjęć
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii

Urządzenie też nie zaskoczy pod względem wyglądu. Widzimy, że A37 zostanie wyposażony w ekran z nieco grubszymi ramkami - w tym ramką dolną.

Małe zmiany w specyfikacji i wyższa cena

Kolory nadchodzących modeli mogą się podobać, natomiast mam też kilka złych wiadomości. Przede wszystkim nowe smartfony Samsunga mają być droższe. Może to wynikać z faktu obecnej sytuacji na rynku pamięci, których ceny wystrzeliły. Ceny w Europie mają prezentować się tak:

  • Galaxy A57 6/128 GB - 549 euro (ok. 2350 zł),
  • Galaxy A57 8/256 GB - 599 euro (ok. 2560 zł),
  • Galaxy A37 6/128 GB - 449 euro (ok. 1920 zł),
  • Galaxy A37 8/256 GB - 529 euro (ok. 2260 zł).
REKLAMA

Przypomnę, że zeszłoroczny A56 startował z ceny 1999 zł, a A36 - 1599 zł. Ceny zatem zbliżają się do poziomu wyższej średniej półki cenowej. Specyfikacja nowych modeli z kolei nie zostanie znacząco ulepszona. Smartfony mogą liczyć na wyższy poziom odporności IP68 zamiast IP67 oraz lepsze procesory. Zmiany będą zatem nieznaczące. 

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
13.03.2026 22:04
Tagi: SamsungSmartfony
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA