Samsung Galaxy A57 zaskoczy. Będzie w czym wybierać
Samsung już w następnym tygodniu ma wydać najważniejsze dla Polaków smartfony: Galaxy A57 i A37. Przygotujcie się na ulepszenia oraz rozczarowania.
W sieci pojawiła się nowa dawka informacji na temat najbardziej opłacalnych tegorocznych modeli Samsunga z serii Galaxy A. Tym razem potwierdzono wszystkie dostępne wersje kolorystyczne obu sprzętów. Zdecydowanie będzie w czym wybierać. Problemem ma być jednak ich wycena - znacznie wyższa w porównaniu z zeszłorocznymi A56 i A36.
Samsung Galaxy A57 i Galaxy A37 ukazane we wszystkich kolorach
Wygląd nadchodzących Galaxy A57 i A37 nie jest tajemnicą od dłuższego czasu. Urządzenia nie otrzymają znaczących zmian w zakresie wyglądu względem poprzedników.
Śmiało można stwierdzić, że oba telefony wyglądają po prostu poprawnie. Wiele jednak będzie zależeć od wersji kolorystycznej. Samsung i tym razem nie pozostawi nas bez szerokiego wyboru wariantów urządzenia. Zaczynając od Galaxy A57 dostaniemy nawet pięć kolorów:
- szary,
- jasnoniebieski,
- liliowy,
- grantanowy,
- czarny - na niektórych rynkach.
Serwis Android Authority nawet opublikował rendery czterech wariantów. Wygląd najbardziej opłacalnego smartfona Samsunga nie jest niczym zaskakującym.
Z przodu dostaniemy duży ekran ze smukłymi ramkami bocznymi oraz nieco grubszą bródką - czyli ramką dolną. Na krawędzi po prawej stronie widzimy charakterystyczną dla smartfonów Galaxy A wyspę na przyciski. Całość prezentuje się nowocześnie, tak jak tego oczekiwalibyśmy od tańszego modelu. Tuż obok Galaxy A57 pojawi się bardziej przystępny Galaxy A37, który ma być dostępny w czterech wersjach kolorystycznych:
- czarnej,
- ciemnozielonej,
- lawendowej,
- białej.
Urządzenie też nie zaskoczy pod względem wyglądu. Widzimy, że A37 zostanie wyposażony w ekran z nieco grubszymi ramkami - w tym ramką dolną.
Małe zmiany w specyfikacji i wyższa cena
Kolory nadchodzących modeli mogą się podobać, natomiast mam też kilka złych wiadomości. Przede wszystkim nowe smartfony Samsunga mają być droższe. Może to wynikać z faktu obecnej sytuacji na rynku pamięci, których ceny wystrzeliły. Ceny w Europie mają prezentować się tak:
- Galaxy A57 6/128 GB - 549 euro (ok. 2350 zł),
- Galaxy A57 8/256 GB - 599 euro (ok. 2560 zł),
- Galaxy A37 6/128 GB - 449 euro (ok. 1920 zł),
- Galaxy A37 8/256 GB - 529 euro (ok. 2260 zł).
Przypomnę, że zeszłoroczny A56 startował z ceny 1999 zł, a A36 - 1599 zł. Ceny zatem zbliżają się do poziomu wyższej średniej półki cenowej. Specyfikacja nowych modeli z kolei nie zostanie znacząco ulepszona. Smartfony mogą liczyć na wyższy poziom odporności IP68 zamiast IP67 oraz lepsze procesory. Zmiany będą zatem nieznaczące.