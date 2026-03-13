Elastyczny iPhone będzie Samsungiem. Zaraz, co?

Ładowanie...

Apple we wrześniu tego roku po raz pierwszy w historii wejdzie na rynek składanych smartfonów. Kilka lat po konkurencji z Androidem wprowadzi urządzenie typu Fold w kształcie książki. Z nowych doniesień wynika, że kluczowe komponenty urządzenia będą dostarczane przez Samsunga.

Składany iPhone będzie Samsungiem. Ekran i pamięci dostarczy producent Galaxy

Samsung i Apple to najwięksi konkurenci na rynku smartfonów. Galaxy od lat walczy z iPhonem i obecnie jest królem Androida, który na wielu rynkach - np. w Europie czy Polsce przewyższa smartfony sygnowane jabłuszkiem. Nie jest jednak tajemnicą, że to również bliscy partnerzy biznesowi: Apple korzysta bowiem z części produkowanych przez Samsunga.

Jeśli masz nowszego iPhone’a, najprawdopodobniej w środku znajduje się ekran dostarczony przez koreańskiego producenta. W ostatnich miesiącach dowiedzieliśmy się, że to właśnie Samsung dostarczy wyświetlacz do składanego iPhone’a - panel nawet został oficjalnie zaprezentowany na targach CES 2026.

Z doniesień serwisu The Bell dowiadujemy się, że Samsung również będzie odpowiadać za pamięć w pierwszym składaku Apple’a. Otóż koreańskiemu producentowi udało się wynegocjować znacznie wyższą cenę w porównaniu z poprzednimi umowami z Applem. Oczywiście ma to bezpośredni związek z obecną sytuacją na rynku pamięci wynikającą z ogromnego zainteresowania sztuczną inteligencją.

Wystarczy tylko spojrzeć na dane z końca 2025 r. Wtedy pojawiły się informacje, że 12 GB pamięci operacyjnej LPDDR5X podrożały do 70 dol. w porównaniu z 30 dol. na początku 2025 r.

Apple w składanym iPhone wykorzysta 12 GB pamięci operacyjnej Samsunga. Dostawy modułów DRAM mają rozpocząć się w drugim kwartale 2026 r., zgodnie z harmonogram produkcji. Premiera pierwszego takiego smartfona Apple jest oczekiwana na wrzesień, czyli koniec trzeciego kwartału.

Ze względu na kryzys na rynku pamięci Apple miał zwiększyć udział modułów Samsunga - taka decyzja ma zapewnić bardziej przewidywalne dostawy. Potencjalnie producent może na tym zaoszczędzić mimo rosnących cen komponentów. Gigant jednak nie zrezygnuje całkowicie z modułów innych dostawców takich jak Micron czy SK Hynix. Samsung będzie jednak tutaj najważniejszy.

Składany smartfon Apple będzie jak iPad

O pierwszym składaku Apple’a wiemy już naprawdę sporo. Urządzenie ma być hybrydą telefonu i tabletu, ale mimo tego całość nie zadziała na iPadOS, a klasycznym iOS dostosowanym z myślą o dwóch ekranach. Konstrukcja urządzenia będzie szersza niż wyższa, a to zupełnie inne podejście niż Samsunga stosującego ekrany o niemal kwadratowych proporcjach.

Telefon ma zawierać 5,5-calowy ekran zewnętrzny, 7,8-calowy główny, Touch ID, dużą baterię ok. 5500 mAh, dwa aparaty 48 Mpix. Sprzęt jednak będzie wyjątkowo drogi nawet jak na Apple’a - oczekuje się ceny przekraczającej poziom 10 tys. zł.

Albert Żurek 13.03.2026 13:00

