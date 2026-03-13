REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Elastyczny iPhone będzie Samsungiem. Zaraz, co?

Pierwszy składany telefon Apple w dużej części będzie Samsungiem. iPhone z elastycznym ekranem zaskoczy możliwościami bardziej niż myślisz. 

Albert Żurek
iPhone 16 Pro
REKLAMA

Apple we wrześniu tego roku po raz pierwszy w historii wejdzie na rynek składanych smartfonów. Kilka lat po konkurencji z Androidem wprowadzi urządzenie typu Fold w kształcie książki. Z nowych doniesień wynika, że kluczowe komponenty urządzenia będą dostarczane przez Samsunga. 

REKLAMA

Składany iPhone będzie Samsungiem. Ekran i pamięci dostarczy producent Galaxy

Samsung i Apple to najwięksi konkurenci na rynku smartfonów. Galaxy od lat walczy z iPhonem i obecnie jest królem Androida, który na wielu rynkach - np. w Europie czy Polsce przewyższa smartfony sygnowane jabłuszkiem. Nie jest jednak tajemnicą, że to również bliscy partnerzy biznesowi: Apple korzysta bowiem z części produkowanych przez Samsunga.

Jeśli masz nowszego iPhone’a, najprawdopodobniej w środku znajduje się ekran dostarczony przez koreańskiego producenta. W ostatnich miesiącach dowiedzieliśmy się, że to właśnie Samsung dostarczy wyświetlacz do składanego iPhone’a - panel nawet został oficjalnie zaprezentowany na targach CES 2026.  

Z doniesień serwisu The Bell dowiadujemy się, że Samsung również będzie odpowiadać za pamięć w pierwszym składaku Apple’a. Otóż koreańskiemu producentowi udało się wynegocjować znacznie wyższą cenę w porównaniu z poprzednimi umowami z Applem. Oczywiście ma to bezpośredni związek z obecną sytuacją na rynku pamięci wynikającą z ogromnego zainteresowania sztuczną inteligencją.

Wystarczy tylko spojrzeć na dane z końca 2025 r. Wtedy pojawiły się informacje, że 12 GB pamięci operacyjnej LPDDR5X podrożały do 70 dol. w porównaniu z 30 dol. na początku 2025 r. 

Apple w składanym iPhone wykorzysta 12 GB pamięci operacyjnej Samsunga. Dostawy modułów DRAM mają rozpocząć się w drugim kwartale 2026 r., zgodnie z harmonogram produkcji. Premiera pierwszego takiego smartfona Apple jest oczekiwana na wrzesień, czyli koniec trzeciego kwartału.

Ze względu na kryzys na rynku pamięci Apple miał zwiększyć udział modułów Samsunga - taka decyzja ma zapewnić bardziej przewidywalne dostawy. Potencjalnie producent może na tym zaoszczędzić mimo rosnących cen komponentów. Gigant jednak nie zrezygnuje całkowicie z modułów innych dostawców takich jak Micron czy SK Hynix. Samsung będzie jednak tutaj najważniejszy.

Czytaj też:

Składany smartfon Apple będzie jak iPad

O pierwszym składaku Apple’a wiemy już naprawdę sporo. Urządzenie ma być hybrydą telefonu i tabletu, ale mimo tego całość nie zadziała na iPadOS, a klasycznym iOS dostosowanym z myślą o dwóch ekranach. Konstrukcja urządzenia będzie szersza niż wyższa, a to zupełnie inne podejście niż Samsunga stosującego ekrany o niemal kwadratowych proporcjach.

REKLAMA

Telefon ma zawierać 5,5-calowy ekran zewnętrzny, 7,8-calowy główny, Touch ID, dużą baterię ok. 5500 mAh, dwa aparaty 48 Mpix. Sprzęt jednak będzie wyjątkowo drogi nawet jak na Apple’a - oczekuje się ceny przekraczającej poziom 10 tys. zł. 

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
13.03.2026 13:00
Tagi: AppleiPhoneSamsungSkładane smartfonySmartfony
Najnowsze
12:01
Robot nękał kobietę. Musiała interweniować policja
Aktualizacja: 2026-03-13T12:01:49+01:00
10:52
Allegro zaleje nas automatami paczkowymi. InPost powinien się obawiać
Aktualizacja: 2026-03-13T10:52:17+01:00
10:17
Komputery już nie będą tanie. Eksperci mówią o trwałej zmianie rynku
Aktualizacja: 2026-03-13T10:17:07+01:00
9:37
FIFA dla dzieci może się skończyć. Biorą się za gry
Aktualizacja: 2026-03-13T09:37:33+01:00
9:18
System kaucyjny zwiększy opłaty za śmieci? Trwa wielkie liczenie
Aktualizacja: 2026-03-13T09:18:48+01:00
8:45
ChatGPT liczony jak prąd i woda. Szefowi OpenAI odjechał peron
Aktualizacja: 2026-03-13T08:45:23+01:00
6:15
Szykujemy własną kopułę obronną. Drony nie przelecą
Aktualizacja: 2026-03-13T06:15:00+01:00
6:11
Nasz system antydronowy dostaje kopa. SAN ma chronić wschodnią granicę
Aktualizacja: 2026-03-13T06:11:00+01:00
6:05
Supernowa zaczęła ćwierkać. Astronomowie w szoku
Aktualizacja: 2026-03-13T06:05:00+01:00
6:00
Planety zderzyły się na oczach astronomów. "Powtórka z narodzin Księżyca"
Aktualizacja: 2026-03-13T06:00:00+01:00
5:54
Chińskie samochody zbanowane w wojsku. Ale kamery już nie
Aktualizacja: 2026-03-13T05:54:42+01:00
21:34
GreedFall: The Dying World zjadł mi 4 godziny. To wciąż beta - recenzja
Aktualizacja: 2026-03-12T21:34:32+01:00
21:02
Wiemy, jaki będzie najlepszy laptop tego roku. Szykuje się petarda
Aktualizacja: 2026-03-12T21:02:10+01:00
20:31
Od tych maszyn zależy, gdzie zrobisz zakupy. Dlatego muszą się zmienić
Aktualizacja: 2026-03-12T20:31:27+01:00
20:12
Ceny pamięci rosną z dnia na dzień. Boję się, co przyniesie jutro
Aktualizacja: 2026-03-12T20:12:21+01:00
19:57
Aparat Galaxy S26 Ultra kontra iPhone 17 Pro. Nie tego się spodziewałem
Aktualizacja: 2026-03-12T19:57:30+01:00
19:31
Twój Android przyspieszy, a bateria odetchnie. Doceń to
Aktualizacja: 2026-03-12T19:31:13+01:00
18:56
MacBook Neo z niespodzianką. Nie bój się, że go popsujesz
Aktualizacja: 2026-03-12T18:56:05+01:00
18:36
Apple aktualizuje iPhone'a sprzed dekady. Twój Android może tylko pozazdrościć
Aktualizacja: 2026-03-12T18:36:35+01:00
17:57
YouTube doprowadzi cię do szału. Jeśli oglądasz na telewizorze, masz problem
Aktualizacja: 2026-03-12T17:57:49+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA