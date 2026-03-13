Robot nękał kobietę. Musiała interweniować policja

Ładowanie...

Do wydarzenia nie doszło jednak u nas w Polsce. Bijący rekordy popularności rodzimego internetu Edward Warchocki na razie nie ma na koncie tego typu przewinień. Doniesienie pochodzi z Chin - a dokładniej w Specjalnym Regionie administracyjnym Makau. W sieci nawet znajdziemy krótkie wideo sprzeczki starszej kobiety z robotem. Co za czasy.

REKLAMA

Robot nękał starszą kobietę w Chinach. Policja weszła do gry

Jak wynika z doniesień serwisu South China Morning Post, w zeszły czwartek ok. godz. 21:00 czasu lokalnego w Makau doszło do nietypowej sytuacji z udziałem robota. Humanoidalna maszyna miała nękać 70-letnią kobietę.

Starsza mieszkanka Chin spacerowała wieczorem po mieście w pobliżu kompleksu mieszkalnego z telefonem. Z doniesień władz wynika, że kobieta przeprowadzała rozmowę telefoniczną. Patrząc w telefon nagle zauważyła, że tuż za nią pojawił się humanoidalny robot Unitree G1 - ten miał podążać za nią i ją zaczepiać.

Na krótkim wideo dostępnym w sieci widać, że kobieta wcale nie była zadowolona z tego powodu. Starsza mieszkanka Chin rozpoczęła kłótnię z maszyną przypominającą człowieka.

Przyspieszasz bicie mojego serca! - krzyknęła kobieta na nagraniu (tłumaczenie z Macau Post). Masz mnóstwo roboty, więc po co się tym bawić? Czy ty oszalałeś?

Robot bazujący na sztucznej inteligencji próbował nieco złagodzić całą tę sytuację, wykonując nietypowe ruchy rękami, unosząc je do góry. Cokolwiek to miało znaczyć. Najwyraźniej to wcale nie pomogło. Na wideo widać również, że policja musiała interweniować. Władze eskortujące metalowego awanturnika to z kolei niecodzienny widok.

Policjant nawet położył rękę na ramieniu robota. Wygląda to co najmniej groteskowo - prawdopodobnie to najdziwniejsze wideo, jakie dzisiaj zobaczysz.

Sama sytuacja miała spowodować, że starsza kobieta trafiła do szpitala. Nie odniosła żadnych obrażeń w kłótni z robotem. 70-latka szybko została wypisana i nie postanowiła kontynuować dalszych czynności w tej sprawie.

Z doniesień chińskich mediów wynika, że robot miał być własnością ośrodka edukacyjnego w Makau. Maszyna była wykorzystywana do działań promocyjnych w tym regionie. Po interwencji została zwrócona 50-letniemu operatorowi.

Czytaj też:

Robot Edward Warchocki jest uwielbiany przez Polaków

Warto w tej sytuacji nawiązać do naszego rodzimego podwórka. W polskim internecie ostatnio stał się identyczny model robota Unitree G1 nazwany Edward Warchocki. Polacy zdecydowanie lepiej reagują na humanoidalną maszynę, która przemierza ulice polskich miast - a ostatnio pojawia się w telewizji oraz radiu. Nawet starsze osob przychylnie patrzą na przyjaznego robota noszącego zegarek marki Rolex o wartości 80 000 zł.

REKLAMA

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 13.03.2026 12:01

Ładowanie...