Wyciekła wczesna wersja Androida 13. Co nowego?

Google Android oferuje bardzo rozbudowane menu do zarządzania powiadomieniami. Użytkownik może ustalać ich istotność, rodzaje alertów czy nawet wprowadzać różne ustawienia do różnych rodzajów powiadomień w ramach jednej aplikacji. Jest jednak jeden problem: te rozbudowane menu służą do modyfikacji domyślnych ustawień, jakie są wprowadzone do zainstalowanych aplikacji. Innymi słowy, by ograniczyć liczbę powiadomień z aplikacji, użytkownik musi konfigurować każdą apkę z osobna. Ewentualnie wyłączyć lub ograniczyć powiadomienia jako całość.