Telefon z Androidem nie musi zamulać. Huawei ma patent, który podoba się Google'owi

Huawei był już na dobrej drodze, by przegonić Apple'a i zagrozić Samsungowi, ale jedna decyzja Donalda Trumpa podkopała jego pozycję i zdmuchnęła go z topu rankingów sprzedaży (i to nie w Stanach Zjednoczonych, tylko w Europie). Mimo to chińska firma nadal ma wpływ na rozwój Androida. Opracowane przez nią rozwiązanie może przyspieszyć jego działanie.