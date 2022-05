Wojna w Ukrainie dobija rynek smartfonów. Są jednak dwie firmy, które zyskały

Chociaż trio na podium w postaci Samsunga, Apple'a i Xiaomi kontroluje aż 76 proc. rynku, to blisko ćwierć jest jeszcze do zagospodarowania przez pozostałe firmy. Wśród nich prym wiedzie obecnie Realme, które zwiększyło swoje dostawy aż o 177 proc. Co prawda zapewnia jej to tylko 5 proc. udziałów w rynku, a więc czterokrotnie mniej niż producentom z 2. i 3. lokaty na podium, ale wzrost r/r z poziomu 0,8 mln o 0,8 proc. do 2,1 mln i 21. proc. jest godny podziwu.