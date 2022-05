W internecie trwa wojna totalna. Rosjanie atakują Ukrainę i państwa bałtyckie, a ich atakują Chińczycy

Schemat jest podobny, jak u kolegów z wywiadu wojskowego: wysyłają mail z linkiem do pliku .docx, który w rzeczywistości jest plikiem .png instalującym się na komputerze ofiary i siejącym tam szkody. Google nie podaje jednak szczegółów, jakie dokładnie to szkody. Podobnie działa rosyjska grupa Coldriver (zwana też czasem Callisto) oraz białoruski Ghostwriter, ale obie próbują wysyłać phishingowe maile przez Gmaila, co jest od razu blokowane. W międzyczasie Ghostwriter próbował też rozsyłać w Litwie fałszywe strony logowania do Facebooka.