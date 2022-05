Aż dziw bierze, że nie pojawiła się jeszcze jedna narracja - o najbogatszych Ukraińcach. Tu też na pewno jakieś bzdury dałoby się wymyślić zgodnie z rosyjską szkołą propagandy. Nie chodzi w niej bowiem o to, by puścić w sieć informację sprzeczną od prawdy. Najlepiej jest, kiedy puści się kilka różnych narracji na ten sam temat tak, by internauta zgubił się i zgłupiał w tym chaosie informacyjnym. Gdy to się dzieje, ten sam internauta zaczyna czuć niepokój, a gdy go już czuje, może go przemienić w niechęć do Ukraińców.