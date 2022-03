Google wykrył, że w zeszłym tygodniu Ghostwriter prowadził kampanie phishingowe przeciwko rządowi polskiemu i ukraińskiemu. Ale to nie wszystko, bo były też ataki na osoby prywatne. - Rosja i Europa to jedno z najbardziej aktywnych miejsc, jeśli chodzi o cyberprzestępczość w ogóle. W ostatnich latach zajmowaliśmy się głównie przestępcami, którzy działali z pobudek finansowych. Dla nich nie mają znaczenia okoliczności, sytuacja polityczna czy wojna. Wprost przeciwnie - wykorzystają każdą okazję do oszustw, by tylko ukraść jeszcze więcej pieniędzy. Widzimy ich aktywność także teraz - wyjaśnia Shane Huntley w rozmowie ze Spider'S Web.