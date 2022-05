Co istotne, mamy tutaj do czynienia z odświeżaniem obrazu w 120 Hz przy próbkowaniu 240 Hz, co zapewnia bardzo płynne animacje i natychmiastową reakcję na polecenia gracza w grach wideo. Jasność tego panelu to z kolei aż 600 nitów, a dookoła niego znalazły się naprawdę cienkie ramki - ekran zajmuje aż 90,8 proc. frontu urządzenia.