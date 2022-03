Realme 4K Smart Google TV Stick to przystawka, której szukasz

Rynek jest dosłownie zalany tanimi przystawkami Smart TV. To dobrze, bo taki sprzęt sprawia, że starsze telewizory zyskują drugie życie. Wystarczy podpiąć przystawkę do telewizora poprzez złącze HDMI, a odbiornik zyskuje system Smart TV z podłączeniem do internetu i możliwością używania aplikacji takich jak Netflix, Youtube, Canal+, Amazon Prime, czy HBO Max. Do tego często dochodzi obsługa głosowa i proste wyszukiwanie w języku polskim.