Minister transformacji cyfrowej Ukrainy Michajło Fedorow przyjechał do Polski, by otworzyć tutejsze biuro Diaa - cyfrowej chluby jego kraju. - Rosjanie mają mocno sprane mózgi. Nie przyjmują adekwatnie informacji, które do nich docierają. I to jest wyzwanie i dla nas, i dla was, by tę rosyjską propagandę przełamywać - zaapelował do dziennikarzy, z którymi spotkał się wcześniej na konferencji.