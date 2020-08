Twój Huawei nie dostanie już żadnej aktualizacji od Google'a. Pora na zmianę telefonu

20 interakcji

Pora się pożegnać ze smartfonami Huawei. Nawet tymi, które jeszcze mają zainstalowane usługi Google’a. Licencja Huaweia na aktualizacje właśnie wygasła.

Żal mi Huaweia i żal mi nas, klientów. Za sprawą wojny handlowej USA i Chin zostaliśmy odcięci od jednych z najlepszych smartfonów z Androidem. No, „odcięci” to złe słowo, bo przecież dalej można je kupić, ale umówmy się – telefon bez najważniejszych usług we współczesnym świecie raczej nie ma racji bytu. Nie w sytuacji, gdy korzysta z nich ponad miliard użytkowników na całym Globie.

Ban na usługi Google’a dla Huawei wszedł w życie przed rokiem i od tego czasu nie można kupić nowego modelu producenta z usługami Giganta z Mountain View. Starsze smartfony Huawei, w tym szalenie popularne Huawei P30, P30 Pro i P30 Lite, mogły jednak bez przeszkód korzystać z zainstalowanych już usług, a nawet otrzymały aktualizację do nowej wersji systemu operacyjnego. Do tej pory miały też zapewnione łatki bezpieczeństwa od Google’a. Teraz jednak klienci zostali pozostawieni samym sobie.

Twój Huawei nie dostanie już aktualizacji od Google’a.

Choć ostatnie smartfony z usługami Google’a to wg technologicznych standardów urządzenia zbliżające się do kresu swojego życia (czytaj: mają dwa lata lub więcej), tak wielu użytkowników – całkiem słusznie zresztą – nadal z nich korzysta. To świetne telefony, trudno się dziwić. Teraz jednak warto rozważyć wymianę telefonu na nowy, bo starsze modele Huaweia nie tylko nie dostaną nowej wersji Androida, co też nie dostaną już żadnej aktualizacji od Google’a.

Jak donosi Washington Post, w ubiegłym tygodniu wygasła licencja, która umożliwiała Google’owi współpracę z Huaweiem nad urządzeniami wydanymi przez zakazem handlowym. Ta licencja miała dać czas obecnym użytkownikom sprzętu, zwłaszcza firmom masowo z nich korzystającym, na przesiadkę na sprzęt innego producenta. Teraz czas dobiegł końca.

Wygaśnięcie licencji oznacza ni mniej, ni więcej tyle, że teraz wyłącznie Huawei odpowiada za aktualizowanie swoich urządzeń. Usługi Google’a prawdopodobnie nie będą na nich aktualizowane, a to dotyczy nie tylko nowych funkcji np. w Mapach, ale przede wszystkim łatek bezpieczeństwa.

Każdy telefon z Androidem dostaje (a raczej: powinien dostawać, bo w praktyce bywa różnie) comiesięczne aktualizacje bezpieczeństwa, uwzględniające najnowsze zagrożenia. Jeśli pojawia się jakaś luka lub nowy rodzaj złośliwego oprogramowania, comiesięczne aktualizacje są gwarancją, że owe zagrożenia nie dotkną twojego telefonu. Na smartfonach Huawei te aktualizacje właśnie zostały wstrzymane, więc w razie problemów użytkownicy są zdani sami na siebie.

Czas pomyśleć o nowym telefonie.

Brak aktualizacji rozwojowych na smartfonie można przeboleć. Nie każdemu zależy na nowych funkcjach czy nowych kolorkach. Aktualizacje bezpieczeństwa to jednak zupełnie inna bajka. Choć większość z nas pewnie nawet nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia, to są one po wielokroć ważniejsze od nowej wersji systemu operacyjnego.

Brak aktualizacji bezpieczeństwa jest dyskwalifikujący dla każdego smartfona. Dlatego – stety czy niestety – teraz jest najlepszy moment na to, by pożegnać się ze swoim Huaweiem. Wiadomo było, że ta chwila musi kiedyś nadejść.

Jeśli szukasz nowego telefonu, zachęcam do przejrzenia naszych poradników: