Chociaż mowa o jednym z najpopularniejszych serwisów social media oraz najpopularniejszym tablecie świata, Meta z uporem maniaka odmawia przygotowania Instagrama w wersji na większe ekrany. Użytkownicy mają dwa wyjścia: przypiąć do ekranu głównego skrót do strony internetowej (a tym samym pozbawić się powiadomień i kilku innych funkcji), albo zainstalować ręcznie aplikację w wersji z iPhone'a (co też nie jest idealnym rozwiązaniem).