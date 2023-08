Jaki rozmiar zdjęć na Instagram? Aktualne wymiary grafik na IG

W przeciwieństwie do choćby Facebooka, Instagram nie posiada zbyt wielu wytycznych co do rozmiaru zdjęć wrzucanych do serwisu. W większości instagramową rozmiarówkę można sprowadzić do wystarczy kwadrat, jednak bardziej zaangażowanym użytkownikom to nie wystarczy, bowiem stories czy zdjęcie profilowe również muszą się dobrze prezentować. W tym tekście przedstawimy, jakie rozmiary powinny mieć zdjęcia na Instagram.