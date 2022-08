Samsung Galaxy Watch 5 oficjalnie. Żegnamy obrotowy pierścień, witamy szybkie ładowanie

We wnętrzu zegarka zmieniło się równie niewiele. Nadal napędza go procesor Exynos W920, wspierany przez 1,5 GB RAM-u i 16 GB miejsca na dane, lecz w tym roku dość znacznie urósł akumulator – z 361 do 410 mAh w wariancie 44 mm i z 247 do 284 mAh w wariancie 40 mm. Nowością jest też szybkie ładowanie bezprzewodowe, więc nawet jeśli zegarek nadal nie zdoła pracować dłużej niż jeden dzień, to przynajmniej szybko uzupełnimy jego zapas energii.