Miało być bezpiecznie, a wyszło jak zawsze. Kompromitacja ważnej funkcji w iPhone’ach

Usterka nie jest świeża i nowa. Wypłynęła dziś z uwagi na wpis na blogu specjalisty. Co Apple zrobił przez ostatnie kilkadziesiąt miesięcy by to naprawić? Trudno pisać absolutnie nic, bo tego nie wiemy - tym niemniej efektów nadal nie widać. Bardzo słabo jak na firmę, która bezpieczeństwo i prywatność chwalebnie wynosi na swoje sztandary.