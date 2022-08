To kłamstwo, że Rosjanie nie znają prawdy o wojnie w Ukrainie. Nie chcą jej znać

Rosja jest krajem, w którym w ostatnim czasie zanotowano największy wzrost pobrań aplikacji do łączenia się z wirtualnymi prywatnymi sieciami ze sklepów Google Play i App Store (za Sensor Tower i App Tweak). Jak podaje telko.in, już co czwarty Rosjanin ściągnął na smartfon program typu VPN, gdyż łącznie na przestrzeni połowy ostatniego roku zanotowano 35 mln pobrań. Przed pierwszą połową 2022 r. penetrację rynku szacowano na od 3 do 9 proc., teraz jest to już aż 23,94 proc. (wyższy wynik mają już tylko Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie).