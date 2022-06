Rosjanie nie kupią już Windowsa, Office'a czy Xboksa. Microsoft całkowicie wycofuje się z Rosji

Kiedy Microsoft ogłaszał swój pakiet sankcji w marcu, widać było, że robi to zachowawczo; zapewne wzorem wielu firm licząc na to, że inwazja szybko się zakończy (w ten czy inny sposób) i będzie można wrócić do business as usual. Niestety business jest bardzo daleki od as usual; inwazja trwa nadal, a bestialstwo rosyjskich żołnierzy oraz postawę rosyjskiego społeczeństwa trudno opisać słowami. W tym krajobrazie nie ma miejsca na zimną kalkulację opłacalności i nieopłacalności. Jeśli Rosja nie chce być częścią cywilizowanego świata, nie należy się jej dostęp do zdobyczy cywilizacji zachodu i dobrze, że big-techy w końcu to dostrzegają.