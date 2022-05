Jeszcze na długo przed inwazją na Ukrainę Google był solą w oku Kremla, gdyż dawał obywatelom dostęp do informacji, które Duma uznawała za "nielegalne". W związku z tym w grudniu 2021 Rosja nałożyła na Google’a karę w wysokości 7,2 mld rubli za niedostosowanie się do cenzurujących dostęp do informacji przepisów. Od tamtego momentu kara urosła podobno o kolejne 506 mln rubli tytułem egzekucji opłaty.