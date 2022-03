Tak wygląda rosyjski Instagram. Rossgram pokazuje, że Rosjanie bezwstydnie skopiują wszystko

Wcześniej widzieliśmy jedynie mockupy, na których widać było interfejs usługi przypominający do złudzenia serwis rozwijany od lat przez firmę Meta. Teraz twórcy Rossgrama udostępnili jednak wideo, na którym omawiają prototyp swojej usługi, co potwierdziło domysły, że to taka uboga kopia Instagrama, która nie do końca dokładnie imituje oryginał. Co jednak ciekawe, oprócz zdjęć i stories na swoim profilu twórcy będą mogli udostępnić... embed wideo z serwisu YouTube.