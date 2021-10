Niezłe tempo. Miałem dziś na godz. 15 do pracy i nawet nie zdążyłem się zorientować, o co chodzi z tym całym Truth Social, a już zdążyli narobić sobie przypału. Nadrabiam więc zaległość: Truth Social to nowy pomysł Donalda Trumpa, byłego prezydenta USA i znanego oszołoma, który wsławił się m.in. nakręceniem kilku tysięcy jemu podobnych do szturmu na Kapitol i różnymi innymi głupotami.