Pod względem ilości podrabianych produktów z Rosją konkurować mogą chyba tylko Chiny. Swoista kultura podróbek na terenie Federacji Rosyjskiej sięga czasów Związku Radzieckiego, kiedy to zagraniczne dobra nie były dostępne, więc kwitł rynek podróbek pożądanych zachodnich towarów; i tak jest do dziś. Dotyczy to szczególnie świata mody i marek luksusowych, w tym także zegarków. Szacuje się, że co roku w Rosji sprzedaje się podróbki o łącznej wartości 43 mld dol.; problem jest tak dotkliwy, że sam Putin zapowiedział w 2017 r. utworzenie cyfrowego systemu etykiet, który miałby powstrzymać tę plagę. Miał on wejść w życie do 2024 r., ale sądząc po tym, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach, projekt zostanie skasowany, a Rosjanie będą mogli kupować podróbki do woli, podobnie jak czerpać z zachodniej własności intelektualnej bez ponoszenia konsekwencji prawnych.