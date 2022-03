Dalsza obecność serwisów należących do Mety nie była tym samym na rękę Kremlowi, który w ramach propagandy wmawia obywatelom Federacji Rosyjskiej, że w Ukrainie wojny nie ma (nazywa ją "specjalną operacją wojskową"). Z kolei gdy na jaw wyszło, że użytkownicy usług amerykańskiej firmy dostali nieme przyzwolenie na nawoływanie do śmierci Władimira Putina, władze Rosji uznały to za dobry pretekst do zablokowania Rosjanom dostępu do Facebooka i spółki.