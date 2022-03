Facebook ostro bierze się za ruskich trolli. Lepiej późno niż wcale

Pojawiły się też nowe narzędzia automatycznie determinujące czy dana osoba może w ogóle dołączyć do grupy. Automat może samodzielnie odmówić dołączenia do grupy, jeśli dany profil nie spełni wybranych przez administratora kryteriów, np. jeśli nie ma zdjęcia profilowego, jeśli konto jest nowe, albo jeśli dana osoba nie ma wśród znajomych ani jednej osoby, która już jest dodana do grupy. Ma to zapobiec dostawaniu się do grup kont trolli, które albo są świeżo utworzone, albo przejawiają inne znamiona „sztuczności”. To bardzo potrzebna zmiana, choć obawiam się, że Kreml dysponuje farmami trolli wyszkolonych na tyle dobrze, że poradzą sobie z tą drobną niedogodnością.